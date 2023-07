Artikkelen fortsetter under annonsen

Pensjons- og sparegiganten Storebrand har fylt pengebingen jevnt og trutt gjennom årets første halvår. Forvaltningskapitalen nådde 1143 milliarder kroner ved utgangen av juni – 123 milliarder kroner mer bare siden nyttår. Det klart største bidraget er fra avkastning på aksjer i utlandet, og med en god valutagevinst på toppen av det.

– Alle som har plassert pengene i internasjonale aksjefond, og som ikke er valutasikret, har fått en veldig god utvikling i år. Det får også vi merke, sier Grefstad til DN.

Storebrand-resultatet økte i andre kvartal, men ble litt lavere enn ventet. Aksjen var ned vel to prosent fredag ettermiddag.

Storebrand, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 5035 4372 15,2% Driftsresultat (ebit) 1424 2062 -30,9% Resultat før skatt 1584 1133 39,8%

Renten «biter» mer

Grefstad sier at i størrelsesorden 70 milliarder kroner av forvaltningskapitalen er rene sparemidler fra vanlige personkunder – penger som ligger utenfor de store pensjonsordningene. Her merkes det nå godt at vanlige folk er påvirket av høyere renter og prisstigning generelt.

– Etter hvert «biter» rentekostnadene bedre. Det er en renteheving på 0,50 prosentpoeng fra juni som ennå ikke er kommet inn i folks økonomi, og det kommer forventningsvis 0,50 prosentpoeng til før rentetoppen er nådd. Det gjør at vi nå ser en mer moderat sparing, selv om folk flest fortsatt har en god spareevne, sier Grefstad.

En gjennomsnittlig spareavtale i Storebrand er i dag på cirka 1800 kroner i månedlige trekk. Under og like etter pandemien var det mange kunder som satte inn engangsbeløp langt større enn dette, typisk 5000, 10.000 eller 20.000 kroner.

– De store engangssummene er det mindre av nå, sier Grefstad.

Det henger også delvis sammen med at de mest velstående personkundene – med mellom to og 50 millioner kroner til forvaltning – er litt mer avventende og har tatt noe av pengene ut av aksjer og over til rentepapirer som følge av økte rentenivåer.

Mange nye småsparere kommer til gjennom spareappen Kron, som Storebrand kjøpte opp i fjor. Her kan det spares alt fra små kronebeløp til større plasseringer.

– Der ser vi fortsatt en god tilgang på rundt 1000 nye kunder i måneden, sier Grefstad.

Kan få nytt hovedkontor

DN har gjennom en rekke artikler omtalt det kriserammede eiendomsfondet Lysaker Park, som eier Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum. Tidligere i juli skrev DN at Finanstilsynet har stemplet en kapitalinnhenting til Lysaker Park, gjennomført av Arctic Securities, som ulovlig.

I et investorbrev skriver forvalteren av Lysaker Park at Storebrand har vært i «en eksklusiv prosess med et annet alternativ for leieforhold etter 2027,» men at den prosessen nå er avsluttet. Lysaker Park håper dermed på å forlenge leieavtalen i dagens lokaler.

Grefstad sier det vil holde alle muligheter åpne:

– Vi har en leiekontrakt til 2027, og det betyr at vi nå kan gå ganske bredt ut og vurdere alternativer for de neste 15–20 årene. Da ser vi på mange muligheter og har absolutt ikke konkludert.

– Vil dere avvente en avklaring rundt finansieringen av Lysaker Park før dere diskuterer med dem?

– Vi forholder oss til at vi har en leieavtale med dem i dag, og vil eventuelt gå inn i en samtale uavhengig av det som har skjedd i den saken, sier Grefstad.