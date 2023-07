Artikkelen fortsetter under annonsen

Det svenske investeringsselskapet Kinnevik har vært storeier i den norske nettmatbutikken Oda (tidligere Kolonial) siden 2018. Selskapet er største aksjonær med 27 prosent av aksjene.

I rapporten for andre kvartal, som ble publisert på tirsdag, har Kinnevik verdsatt Oda-aksjene til 430 millioner kroner. Det tilsvarer et fall på 44 prosent siden første kvartal og 55 prosent siden årsskiftet.

Før nyttår hentet Oda 2,1 milliarder kroner fra blant andre Kinnevik, som innebar en prising på 3,5 milliarder kroner etter de nye pengene kom inn.

Kinneviks verdivurdering priser nå hele Oda til 1,6 milliarder.

– Gjort store nedskjæringer

Etter kraftig vekst under pandemien, ekspanderte Oda til Tyskland og Finland. Nylig meddelte Oda imidlertid at matleveringstjenesten skulle legges ned begge steder. I stedet skulle Oda satse på «logistikktjenester» til andre netthandelsaktører.

I Kinneviks kvartalsrapport står det at beslutningen reduserer tapene «dramatisk», men samtidig senker veksutsiktene og dermed verdsettelsen av selskapet.

Kinnevik skriver også at Oda og den svenske matleverinsgtjenesten Mathem kanskje er de to porteføljeselskapene som møter de største markedsmessige utfordringene akkurat nå. Kinnevik venter heller ingen rask snuoperasjon.

– Begge selskapene har gjort store nedskjæringer, vi snakker om en stor del av arbeidsstyrken. Jeg tror det er nødvendig at det kommer som et krav når vi skyter inn mer penger, sier Kinnevik-sjef Georgi Ganev til Dagens Industri.

Ganev sier til DI at både Oda og Mathem nå må konsentrere seg om kjernevirksomheten og gjøre den så «lønnsom som bare mulig».

– De må rett og slett bevise seg selv, sier han.

Oda reagerer

– Jeg ønsker ikke å spekulere i bakgrunnen for Kinneviks nedskrivning i verdsettelse av Oda, skriver kommunikasjonsdirektør i Oda, Liselotte Lunde, i en epost til DN.

– Vi legger merke til at de i sin rapport skriver at verdsettelsen er basert på omsetningsmultipler i markedet, og at de eksplisitt ikke tar høyde for Odas høyere lønnsomhet og vekst.

Liselotte Lunde, kommunikasjonsdirektør i Oda.

Hun sier også at Oda er det eneste dagligvareselskapet i Norden som har hatt betydelig vekst etter pandemien.

– I motsetning til hva som er etterlatt inntrykk i Kinneviks siste kvartalsrapport, har Oda opplevd solid vekst det siste året. Fra mars 2022 til april 2023 omsatte vi for mer enn tre milliarder. Dette er sett opp mot 2,5 mrd. i samme periode året før, som var et fullt år med pandemi, skriver Lunde.

Ifølge Oda økte juni-omsetningen med 25 prosent målt mot samme måned i fjor.

– Oda i Norge er nå lønnsomme, som vi også var i 2021, skriver Lunde.

Hun henviser da til lønnsomhet på ebitda-nivå. Ebitda er et regnskapsuttrykk for driftsresultat før av- og nedskrivninger.

Stort verdsettelsesfall

Oda har ennå ikke lagt frem konsernregnskap for fjoråret, men det norske selskapet fikk et resultat før skatt på minus 362 millioner kroner av en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

I 2021 tapte konsernet totalt 360 millioner kroner før skatt, som vil si at det samlede tapet de to siste årene er på minst 700 millioner. En av Odas forklaringer på underskuddene er at utenlandssatsingen har kostet flere hundre millioner.

Før nyttår hentet Oda 1,5 milliarder kroner i frisk egenkapital. Kinnevik gikk inn med 500 millioner, mens oppkjøpsfondene Summa Equity og Verdane Capital investerte tilsvarende sum.

I tillegg ble et lån på 621 millioner kroner fra Rasmussengruppen, Prosus og Kinnevik konvertert til egenkapital. Oda ble dermed verdsatt til rundt 3,5 milliarder kroner med de nye kontantene, og 1,4 milliarder kroner uten.

Til sammenligning ble Oda verdsatt til mer enn én milliard dollar bare et år tidligere, da rentene var lave og risikoappetitten tilsvarende stor. Verdifallet var altså på 85 prosent.