Oppdateres.

Netflix har de siste månedene gått ut og meldt at selskapet vil gå hardt inn for å få begrense at brukere deler abonnementene sine med andre ikke-betalende.

Dette har vært en inntjeningslekkasje, og de siste kvartalene har omsetningen ikke vært i nærheten av å vokse med samme fart som den typisk gjorde i årene under og før pandemien.

Flere medier trekker frem nettopp dette som en forklaring bak abonnementsveksten i andre kvartal, som altså overgår forventningene:

Strømmegiganten melder nemlig om en nettovekst i antall betalende abonnenter på 5,9 millioner, mens analytikerne på forhånd spådde en vekst på 2,1 millioner. Også i første kvartal gikk abonnementstallene en høy gang over det estimatene tilsa i forkant.

Vil innføres i alle land – Norge intet unntak

Begrensingen av det Netflix omtaler som «passordlånere» har i første omgang vært rettet mot amerikanske kunder, men Netflix melder onsdag at dette skal rulles ut for resten av abonnentene også.

Selskapet kaller tiltaket «betalt kontodeling», og rapporterer at det per i dag er innført i over 100 land som utgjør rundt 80 prosent av omsetningen.

Basert på dette ser selskapet for seg en vitamininnsprøytning i omsetningstallene i andre halvår når det etter hvert «drar nytte av alle fordelene fra betalt kontodeling og jevn vekst i annonse-baserte abonnementer».

– Nå som vi har introdusert dette bredt, har vi blitt enda sikrere på våre finansielle utsikter, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Reklamegrep

Nettopp annonser er et annet grep selskapet har tatt til, for å få fart på abonnements- og omsetningsveksten. Dette handler i første omgang om å innføre rimeligere abonnementer delfinansiert med reklame.

Tidligere i juli, faktisk ved filmfestivalen i Cannes, meldte Netflix at det intensiverer satsingen på annonser, og selskapet vil skreddersy ulike annonseløsninger som et forsøk på å lokke markedssjefer i bedrifter verden over.

Antallet reklameabonnementer har doblet seg siden første kvartal, men er fremdeles såpass lite at det ikke spiller særlig inn i Netflix' totale omsetning. Selskapet håper imidlertid å kunne dra inn flere milliarder dollar fra annonser på sikt.

Omsetningen havner imidlertid hårfint under forventningene – Netflix rapporterer 8,2 milliarder dollar, analytikerne ventet 8,3. Dette innebærer en omsetningsvekst på 2,7 prosent fra i fjor, og veksttakten er betydelig lavere enn den var i samme kvartal i fjor.

Generelt har omsetningsveksten det siste halvannet året vært langt unna nivåene Netflix hadde før og under pandemien, da selskapet så omsetningen vokse med både 20 og 30 prosent i kvartal etter kvartal.

Faller i etterhandelen

Selskapet rapporterer også et resultat før skatt på 1,6 milliarder dollar, der estimatene fra analytikerhold tilsa 1,5 milliarder dollar.

Aksjen steg drøye 0,1 prosent i handelen onsdag, og Netflix-investorene kan slå i bordet med en kursoppgang på 63 prosent hittil i 2023. Fremdeles er det et godt stykke igjen opp til toppnivået høsten 2021.

I etterhandelen faller aksjen i overkant av fem prosent.