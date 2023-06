Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har knapt gått seks dager siden Norges Bank slo til med en dobbeltheving og hevet rentebanen.

Styringsrenten ligger i skrivende stund på 3,75 prosent, men Norges Bank er langt fra ferdig med å heve. Selv anslår sentralbanken en rentetopp på 4,25 prosent i løpet av høsten.

Fra kontoret kan sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken nå se at markedets renteforventninger til Norge begynner å tikke over det igjen.

– Det ser ut som markedet snuser på en rentetopp på 4,5 prosent, sier Hov.

Illustrerer usikkerheten

Flere økonomer holder med Norges Banks anslag om en rentetopp på 4,25 prosent.

Likevel prises det altså inn en liten mulighet for rentetopp på 4,5 prosent, ifølge Hov. Han mener det kan skyldes tirsdagens haukaktige utspill fra Europas sentralbanksjef, Christine Lagarde.

Denne uken samles pengepolitiske topper fra hele verden seg på en konferanse i regi av Den europeiske sentralbanken i Portugal. I åpningstalen tirsdag uttalte ESBs sentralbanksjef Christine Lagarde at de trolig ikke vil kunne si når renteøkningene stanser, og at det forbereder den niende rentehevingen på rappen i juli.

Samtidig peker Hov på at sterke, amerikanske nøkkeltall som har kommet denne uken, også gir utslag her hjemme.

– Bare det at det gikk noen basispunkter opp i går, er en illustrasjon på at det fortsatt er usikkerhet rundt nivået på rentetoppen. Sånn som det ser ut nå, vurderes risikoen for høyere renteoppgang enda mer på oppsiden enn hva Norges Bank har varslet, sier han.

Øker presset

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier det som har skjedd den siste uken har støttet behovet for en høyere rente.

– Det har bare kommet mer bekreftelse på at utlandet ikke er ferdig med rentehevingene, noe som i seg selv bidrar til å øker presset på Norges Bank. Samtidig er det klart at kronekursen ikke går den veien Norges Bank hadde håpet, sier Haugland.

Hittil henger den europeiske sentralbanken rett bak Norge med en rente på 3,5 prosent, og handelspartnere som USA og Storbritannia har bikket fem prosent.

Norges Bank har varslet at det trolig blir enda en renteheving i august. Det har også Haugland troen på, hun vil følge nøye med på inflasjonen, spesielt den underliggende inflasjonen, månedlige bnp-tall og kronekursen fremover.

– Jo svakere krone, jo høyere sannsynlighet er det for høyere rente. Parallelt med dette så må man følge med på norsk økonomi. Kommer det indikasjon at vi får et markert negativt omsalg og rentehevingene slår kraftig ut, vil forventningene til rentetoppen dempe seg, legger hun til.

– Myk landing

Onsdag morgen la SSB frem ferske tall for omsetningsvolumet i detaljhandelen fra april til mai. Tallene viser at nordmenn handlet mer. Det ga et hopp på 1,2 prosent, samtidig som det reviderte opp tallene fra forrige måned.

Haugland sier det indikerer at norsk økonomi ikke knekker under trykket av høyere renter, men det er underliggende negativt. Likevel er ikke tallene alene nok til at hun oppjusterer sine anslag for rentetoppen.

– Det er helt klart sterke tall, men det velter ikke synet for oss eller Norges Bank. Vi er inne i myk landing – det gir Norges Bank rom til å heve renten mer i tråd med rentebanen, sier Haugland.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea sier dagens tall fortsetter å gi inntrykk av at motstandskraften i norske husholdningers økonomi er større enn man tror.

– Det gir ikke inntrykk av at norske husholdninger har møtt veggen, men det er litt for tidlig å si at det bidrar til at rentetoppen blir høyere enn det Norges Bank ser for seg, sier Olsen.

Han holder fortsatt på en rentetopp på 4,25 prosent, slik Norges Bank har varslet.

– Mange trekker frem at Norges Bank tar i for mye, men jeg er fortsatt ikke overbevist om at det går dårlig med norsk økonomi, legger han til.

Sportsutstyr dempet

Tallene fra forrige måned viste at blant annet butikker som selger sportsutstyr trakk ned.

– Det var oppgang for de fleste næringene i mai. Hovedbidragene til den samlede veksten kom fra salg i byggevarehus og bensinstasjoner. På nedsiden bidro butikkhandel med sportsutstyr til å dempe den samlede veksten noe, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas i SSB.

I tremånedersperioden mars til mai var det derimot en nedgang på 0,1 prosent, sammenlignet med foregående tremånedersperiode, desember til februar.

– Dette tyder på at den nedadgående trenden har flatet ut noe, som en følge av at de to siste tremånedersperiodene har vært på om lag samme nivå, sier Anders Falla Aas.

På ett år har det vært en nedgang i detaljhandelen på 2,2 prosent i kalenderjustert volumindeks, fremgår det av onsdagens SSB-rapport.