En av de mest nøkterne analytikerne sitter i en av verdens mest toneangivende investeringsbanker. Han mener Norges Bank er altfor optimistisk og må kutte renten raskere enn den har lagt opp til.

– Norges Bank har bygget renteplanen på altfor positive forutsetninger fra norsk økonomi. Det går rett og slett ikke så bra i norsk økonomi som sentralbanken tror, sier JP Morgan-analytiker Morten Lund for nordisk økonomi.

Han understreker at JP Morgans estimater en stund har vært utenfor konsensus, og er klar på at det ikke vil ta lang tid før sentralbanksjef Ida Wolden Bache og Norges Bank må sette ny kurs:

– Vi har lenge sagt at Norges Bank ikke hever renten ytterligere i desember, og at det er stor sannsynlighet for at Norges Bank må nedjustere rentekurven allerede fra neste år.

Rentesensitivitet

Den norske økonomien står seg fortsatt bedre enn den svenske – og den hadde også sett bedre ut enn den danske, om det ikke var for Novo Nordisk – men det ligger an til å bli tøffere tider her til lands, om JP Morgan-analytikerne får rett.

Det fordi Norges Banks virkemidler er sterkere enn det sentralbanken selv har tatt inn i modellene. Wolden Bache kommer ikke bare til å hoppe over en renteheving i desember, hun må også kutte styringsrenten med 25 basispunkter i juni, september og desember neste år, ifølge JP Morgan.

Det vil si at dagens 4,25 prosent står seg til jul og frem til neste sommer, men at styringsrenten neste jul vil være helt nede på 3,50 prosent igjen.

– Den norske økonomien er en av de klart mest rentesensitive økonomiene i den industrialiserte verdenen. Derfor påvirker Norges Banks rentegrep økonomien tidligere enn det sentralbanken selv har trodd, sier Lund og legger raskt til:

Analytiker Morten Lund i JP Morgan

– Vi har allerede sett tendensen gjennom året, aktiviteten er tregere og økningen stopper opp.

Lund kan vise til at fastlands-bnp-en på mandag ble rapportert inn lavere enn forventningene, med et fall på 0,2 prosent fra juli til august.

Prisveksten på vei ned

Og tirsdag kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De viste en langt lavere kjerneinflasjon i september, enn det mange hadde ventet. På den måten fikk Lund rett, da kjerneinflasjonen for året endte på 5,7 prosent i september, noe under både Norges Banks og snittanalytikerens forventning på 6,1 prosent.

Hos JP Morgen blir det nå påpekt at prisveksten – som endte på 3,3 prosent sammenlignet med september 2022 – var hele 1,5 prosentpoeng lavere enn for en måned siden. JP Morgan-analytikerne dro ned snittestimatet på forhånd med en tro på at prisveksten skulle ende på 3,6 prosent. I forkant av tirsdagens nyhet var likevel JP Morgan et stykke unna analytikersnittet på 4,0 prosent og også et stykke unna Norges Bank, som lå inne med en forventning på 4,2 prosent.

– Vi har en stund nå vært litt unna konsensusestimatene, da det herfra ikke har sett ut som om norsk økonomi går superbra. Langt bedre enn i Sverige, for all del, da blant annet arbeidsmarkedet har holdt seg oppe, men det er fortsatt sånn at norsk inflasjon ligger an til å falle.

– Norges Banks høye inflasjonsforventninger gir ikke mening i det hele tatt, sier Lund, som likevel understreker at den norske sentralbanken «har lagt opp en av de ærligste og mest oversiktlige rammeverkene».

Tror på rekyl for kronen

En av årsakene til at Lund tror inflasjonen i Norge kommer til å falle, er at den importerte inflasjonen kommer til å miste virkning. Prisveksten ute er en ting, men kronekursen kommer ikke til å overføre alt dette i like stor og eksepsjonell kraft som kursfallet har medført det siste året.

– Den svake norske kronen var tema nummer én på alle kundemøter i vår. Alle lurte på det samme – hvorfor faller den norske kronen så mye? Investorkunder, som hedgefond, har vært svært opptatt av dette, sier Lund, som refererer fra kundesamtaler med internasjonale investorer.

Han viser til kollegene med rente- og valutaekspertise, som venter at den norske kronen vil styrke seg.

– Det vil bidra til at Norge importerer mindre inflasjon utenfra, og Norges Banks bekymringer vil reduseres. Jeg ser i hvert fall ikke at inflasjonen kommer til å holde seg opp, særlig ikke når prisen på elektrisitet er nærmest null øre, den høye lønnsveksten vil avta og de delene av økonomien som har opplevd sterkt press etter pandemien, som restaurantene, hotellene og servicenæringen, vil merke at etterspørselen faller.

Ifølge Lund er internasjonale hedgefond blitt mer komfortable i det å ta om bord den norske kronen.

