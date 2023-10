Artikkelen fortsetter under annonsen

Mye har handlet om makroøkonomi og renter denne uken, og markedsaktørene retter torsdag blikket mot de viktige «nonfarm payrolls» som kommer fredag.

Tiårig amerikansk statsrente klatrer et lite knepp i tidlig handel, mens de tre ledende aksjeindeksene falt fra start. Ved endt handelsdag klokken 22.00 norsk tid så det slik ut:

S&P 500 falt 0,1 prosent.

Nasdaq Compositeer falt 0,1 prosent.

Dow Jones Industrial Average falt 0,1 prosent.

– På kort sikt betyr nonfarm payrolls mye. Markedet er blitt veldig sensitivt på små nyheter, tidligere i uken gikk markedet veldig mye på i utgangspunktet veldig små tall, som normalt har marginal betydning, sier Morten Steinsland, leder for Alfred Bergs renteteam.

Han sikter til Jolts-rapporten tirsdag, som viste at det var betydelig flere ubesatte stillinger i amerikansk økonomi enn ventet i september, og de uventet svake sysselsettingstallene fra HR-konsernet ADP onsdag.

Førstnevnte fikk lange amerikanske statsrenter til å bykse, mens sistnevnte fikk de til å trekke litt ned, etter å ha samlet sett steget kraftig på kort tid.

Veldig høye renter, veldig lenge

«Tiåringen» var tidligere i uken over 4,9 prosent – med vesentlige reprisinger av aksjer til følge. 1500 milliarder dollar i børsverdier er utradert globalt bare den siste uken, med MSCIs verdensindeks på det laveste nivået på et halvt år ifølge Bloomberg.

Oppgangen er ganske ekstrem, mener Steinsland.

– Det er ingenting i veien for at tiåringen kan stige opp til 5,5-6 prosent, og mange spekulerer i at den skal opp og teste femtallet. Men det impliserer at du priser inn veldig høye renter, veldig lenge, sier han overfor DN.

Den hissige renteoppgangen forklares på flere måter, men Steinsland er av den oppfatning at realrenteforventningene er viktigst. Realrente er nominell rente fratrukket inflasjon, og i USA er den nå på 2,5 prosent – det høyeste på tyve år, og relativt høyt også i historisk forstand.

Markedsforhold

Det snakkes om at dette innebærer den endelige kroken på døren for en æra preget av lave renter. Flere peker på at markedet for amerikanske statsobligasjoner er fundamentalt endret:

Der Fed gjennom 2010-tallet, og særlig under pandemien, støttekjøpte amerikansk statsgjeld til svimlende summer for å presse ned lange renter, har sentralbanken det siste året gjort det stikk motsatte.

Den amerikanske tiåringen Siden amerikansk statsgjeld blir sett på som en tilnærmet risikofri investering, vil markedsaktørene tendere til å kjøpe statsgjeld når det er mye frykt og pessimisme i markedet – og selge når det er mye optimisme. Derfor blir rentene på statsgjeld en viktig målestokk på forventninger og risikoappetitt også i andre markeder, som aksjemarkedet.

Rentene i verden er dessuten tett knyttet sammen. Rentenivået i USA, som er verdens største og mest dominerende økonomi, smitter fort over til andre land og regioner. For mindre økonomier, som den norske, vil det over tid være vanskelig å ha et rentenivå som avviker vesentlig fra rentene ute.

Fed har avsluttet obligasjonskjøpene, og selger nå unna statsobligasjoner for å presse opp de lange rentene. En stor og relativt lite priskresen kjøper er dermed borte fra obligasjonsmarkedet, og argumentet er at markedet i stort er blitt mer prissensitivt i den forstand at det i mindre grad aksepterer lavere renter.

Krever mer betalt i form av høyere rente

I tillegg har USA tatt opp over to tusen milliarder dollar gjeld på bare fire måneder, gjennom å utstede statsobligasjoner, som presser opp tilbudssiden – og rentene. Den politiske uroen i forbindelse med USAs statsbudsjett og spørsmålet om lockdown kan også nevnes.

I samme åndedrag nevnes ofte New York Feds modell som beregner terminpremien på statsrenter. Den viser nemlig at terminpremien, kall det kravet om ekstrabetaling i form av økt rente ved kjøp av amerikanske statsobligasjoner med lang løpetid, har gått opp vesentlig.

Ingvild Borgen, seniorøkonom i DNB er bare delvis enig.

– Selvfølgelig kan alt dette ha bidratt til å trekke opp terminpremien, men det er viktig å påpeke at det er veldig mange andre store kjøpere av amerikansk statsgjeld. Disse er ikke nødvendigvis heller veldig kresne på pris. Særlig banker og pensjonsfond i og utenfor USA kjøper store mengder statsobligasjoner, og Fed var heller aldri den største kjøperen, sier Borgen.

Ingvild Borgen, seniorøkonom i DNB Markets.

Markedet har innsett at rentene ikke kuttes

Hun mener derfor økt terminpremie ikke er hovedforklaringen bak den kraftige renteoppgangen.

– For veldig mange er det veldig attraktivt å kunne låse inn nesten fem prosents rente i ti år på noe som er definert som risikofritt, sier Borgen.

Borgen mener heller renteoppgangen de siste dagene og ukene først og fremst dreier seg om at markedsaktørene innser at amerikansk økonomi tåler høye renter tålelig godt.

– Det handler om hvor man venter at styringsrenten i USA vil være om to-tre år. Markedet har gått fra å tro at styringsrenten skal kuttes ganske raskt fra dagens nivå, til å tenke at den skal holdes der ganske lenge.

– Hvorfor?

– På grunn av den jevne strømmen av solide nøkkeltall for amerikansk økonomi. Inflasjonen er på vei ned, kjøpekraften blant husholdningene bedrer seg nå som lønnsveksten er høyere enn inflasjonen, og man begynner å se at amerikansk økonomi trolig ikke skal inn i en resesjon likevel. Da innser man at rentene kan bli liggende på høyere nivåer enn man trodde tidligere, sier Borgen.

– Svir mye mer

Steinsland i Alfred Berg minner om at realrente på 2,5 prosent er høyt, spesielt etter mange år med kraftig gjeldsvekst og lave renter. Selv om USAs økonomi er lite rentesensitiv, med stor andel fastrente blant boliglånskunder.

– Høye realrenter svir mye mer nå enn de historisk har gjort. Derfor er det grenser for hvor høy realrente man tåler, sier han.

– Jo lengre rentene blir liggende på dette nivået, jo tyngre blir motvinden for amerikansk økonomi. Alt som heter bygg, eiendom og konsum sliter allerede, men selv den brede økonomien vil slite med dette på et tidspunkt. Dette øker risikoen for et tilbakeslag, legger han til.

Borgen i DNB mener på sin side at oppgangen i renteforventninger implisitt kan leses som en oppjustering av nøytralrenten i amerikansk økonomi.

Det nøytrale rentenivået er bare en teoretisk størrelse, og handler om det rentenivået som hverken gir gass eller bremser økonomien.

– Dette bidrar til å trekke opp det generelle rentenivået i resten av verden også. Det at tiåringen i USA omtales som verdens viktigste rente, handler jo også om at den forteller en historie om hva man venter av vekst, inflasjon og rentenivå i verdens viktigste økonomi i mange år fremover.

– Og denne oppgangen forteller dermed også at om man ser for seg høyere renter over lengre tid i USA, så får nok det betydning i form høye renter over lengre tid, også i resten av verden.

