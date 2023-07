Artikkelen fortsetter under annonsen

Det ble skapt 209.000 nye jobber i USA i juni. På forhånd var det ventet 230.000 nye jobber i juni, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg, etter at det ble skapt 339.000 nye jobber i mai.

Da rapporten ble lagt frem fredag, endte arbeidsledigheten som ventet på 3,6 prosent. Det er ned fra 3,7 prosent måneden før.

Videre nedrevideres jobbveksten for de to foregående månedene med 110.000 jobber.

– Tallene er overraskende, fordi i nærmest et år har prediksjonene vært på oversiden, sier sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen.

Jobbrapporten regnes av mange i markedet som den aller viktigste indikatoren for å måle temperaturen på amerikansk økonomi. Blant annet viser den hvor mange jobber som ble skapt utenfor landbruket sist måned, og er ofte referert til som «månedens viktigste tall».

Jobbveksten var noe svakere enn ventet, men på den annen side viser rapporten at lønnsveksten var noe høyere enn ventet, med en månedsvekst på 0,4 prosent og årsvekst på 4,4 prosent.

De ledende børsindeksene åpnet svakt ned fredag. Slik så det ut ved børsslutt:

Industritunge Dow Jones falt 0,3 prosent

Samleindeksen S&P 500 endte flatt

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,1 prosent

Dollarfall

Tallene slår ut i valutamarkedet fredag, der dollarindeksen svekker seg. Mot kronen faller den ti øre, slik at en dollar nå koster 10,68 kroner.

Forventningene om en fortsatt frisk jobbvekst ble forsterket torsdag, da de såkalte ADP-tallene kom inn langt sterkere enn ventet. Dette gjorde at renteforventningene steg. Fredag faller de tilbake.

– Markedsreaksjonen må ses i lys av at forventningene var skrudd ganske kraftig opp på forhånd. Men dette var fortsatt en sterk rapport, og underbygger vurderingen av en ny heving i juli, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov.

– Men det kan redusere litt risiko for at det blir ytterligere to hevinger før toppen er nådd. Når det er sagt: det kommer en rekke viktige tall før det påfølgende rentemøtet i september, fortsetter han.

Stramt arbeidsmarked

Tidligere i vinter har arbeidsmarkedsrapportene vært knallsterke og forbløffet mange økonomer, ettersom det har vært ventet en økonomisk nedtur som følge av den bratte renteoppgangen. Januar-tallene ble omtalt som «sjokkartet» og «vanskelig å tro på».

Johansen sier fredagens tall tyder på at det amerikanske arbeidsmarkedet «begynner å endre seg».

– Det ene er at arbeidsledighetsraten er som forventet og i tillegg stiger timelønningene. Det er ikke helt ensformig, men samtidig et tydelig tegn på at økonomien går mindre bra enn ventet.

Torsdag denne uken kom også JOLTS-rapporten for mai måned, som viste at antall ledige stillinger falt fra 10,3 til 9,8 millioner fra april til mai. Forhåndsestimatet lå på 9,9 millioner. Antall ledige stillinger er fortsatt svært høyt, samtidig som arbeidsledigheten er på sitt laveste på 50 år.

Venter rentehopp

Ved forrige rentemøte i juni gjorde den amerikanske sentralbanken akkurat som ventet og holdt styringsrenten i ro – likevel fikk markedet en overraskelse.

Markedet priser nå inn med høy sannsynlighet at renten settes opp 0,25 prosentpoeng på neste rentemøte 26. juli.

– Det er priset inn en stor sannsynlighet for renteheving i juli og det tror jeg forblir, men markedet priser imidlertid ikke inn en renteheving nummer to. Det viktigste er ikke hvor høy renten blir, men hvor lenge den forblir liggende på toppnivået, sier Johansen.

Den pengepolitiske komiteen oppjusterte rentebanen kraftig i sin «dot plots». Dot plots forteller hva medlemmene av Feds rentekomité tror om rentenivået frem i tid. I forkant av møtet var det ventet at denne oversikten ville peke i retning én enkel renteheving til i år.

Fasit er at Feds rentekomité ser for seg to rentehevinger til i år. Ved forrige dot plots trodde medlemmene av Feds rentekomité i snitt på et rentenivå på 5,1 prosent ved utgangen av 2023. Dette er nå oppjustert til 5,6 prosent.

Tre av medlemmene ser attpåtil for seg at renten kan stige helt opp til seks prosent.