Høyesterett: Forbrukere slipper medansvar når svart arbeid betales via bank Høyesterett har frifunnet en privatperson for medansvar for manglende momsbetaling til staten etter kjøp av byggevarer svart for nær to millioner kroner. Årsaken er at betalingen skjedde via bank.

3 min Publisert: 14.03.23 — 16.33 Oppdatert: 15 timer siden