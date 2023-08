Artikkelen fortsetter under annonsen

Listen over rike nordmenn som flytter til Sveits blir stadig lengre. I løpet av det siste året har 65 rike nordmenn flyttet til skatteparadiset i Alpene, ifølge DNs oversikt.

Samtidig har det vært en boom av generasjonsskifter i noen av landets aller rikeste familier. DN har kartlagt over 20 arvinger som har flyttet til Sveits den siste tiden. Flere har fått overført store formuer fra sine foreldre før de flyttet, mens enkelte fikk arven noen år tilbake i tid.

Felles for de fleste av dem er at de har arvet verdiene i form av b-aksjer, mens foreldregenerasjonen sitter igjen i Norge med a-aksjene og kontrollen over selskapet.

Totalt har Sveits-utflytterne det siste året tatt med seg ligningsformuer på til sammen over 47 milliarder kroner.

Nå har også eiendomsmilliardæren og arvingen Gustaf Aspelin (46) fått postadresse i Sveits.

Eiendomsimperium

Gustaf Aspelin er sønn av Knut Gustaf Aspelin (74), som sammen med familien eier den ene halvparten av eiendomskonsernet Aspelin Ramm Gruppen.

Gruppen har stått bak flere store eiendomsprosjekter og utbygginger i hovedstaden i flere tiår. Det var i sin tid svensken Gustaf Aspelin som etablerte gruppen tilbake i 1881, og den er i dag fremdeles familieeid gjennom familieselskapene til søskenbarna Knut Gustaf Aspelin og Jonas Ramm.

Far Knut Gustaf Aspelin sto i 2021 oppført med en ligningsformue på rundt en milliard kroner og betalte drøyt 9,4 millioner kroner i skatt. Men som for de fleste eiendomsinvestorer er de reelle verdiene langt høyere. Kapital beregnet familieformuen til rundt 8,9 milliarder kroner i 2022.

Sønnen Gustaf Aspelin sto i 2021 oppført med en ligningsformue på nesten 1,1 milliarder kroner og betalte samme året 26,7 millioner kroner i skatt.

Han sitter i dag sammen med sin far i styret til Aspelin Holding, som gjennom Artel Kapital eier 50 prosent av eiendomskonsernet Aspelin Ramm.

Gjennom sitt selskap Argon Invest, som ble stiftet i 2000, eier Gustaf Aspelin 33,3 prosent av b-aksjene i Aspelin Holding. Det gjør også broren Knut Fredrik Natvig Aspelin (30) gjennom selskapet Asir Invest, mens søsteren Jeanette Nicoline Aspelin eier igjen ti prosent av b-aksjene gjennom Arietta Invest. Far Knut Gustav Aspelin eier de resterende verdiene og a-aksjene.

Jeanette Nicoline Aspelin og Knut Fredrik Natvig Aspelin sto i 2021 oppført med ligningsformuer på henholdsvis 345 millioner og drøyt 1,2 milliarder kroner.

Flytter til Zug

DN har vært i kontakt med Gustaf Aspelin, som ikke ønsker å kommentere spørsmål om sin nye postadresse i Sveits. Han sier det ikke har vært noe arveoppgjør nylig, og viser til at det private investeringsselskapet ble etablert i 2000.

– For øvrig har jeg ingen kommentar til dine spørsmål, skriver han i en sms.

Aspelin står ifølge Folkeregisteret oppført med postadresse i kommunen Baar i kantonen Zug i Sveits. Med det følger han etter andre kjente nordmenn som vindkraft- og batterigründer Tore Ivar Slettemoen, Dune-gründer Fredrik Haga og skikongen Bjørn Dæhlie, som alle har bosatt seg i Zug.

Kantonen er særlig kjent for å ha blant de laveste skattesatsene i Sveits, med en formuesskattesats på 0,27 prosent. Byen ligger 20 minutter med tog utenfor storbyen Zürich, ved bredden av en stille innsjø og tett på motorveien fra Zürich til Luzern, Alpene og sørlige deler av Sveits.