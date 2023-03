Artikkelen fortsetter under annonsen

Obligasjonseiere i Credit Suisse vil tape om lag 185 milliarder norske kroner etter at den skandalerammede banken søndag ble kunngjort solgt til rivalen UBS.

Som en del av transaksjonen beordret Finma, overvåkningsorganet for finansmarkedene i Sveits, at selskapsobligasjoner verd totalt 16 milliarder sveitsiske franc skulle bli skrevet ned til null. Dette er snakk om såkalte AT1-obligasjoner (additional tier), en mer risikabel type selskapsobligasjon.

– Den ekstraordinære støtten fra staten vil føre til en fullstendig nedskrivning at den nominelle verdien av alle AT1-obligasjonene, til en samlet sum på 16 milliarder sveitsiste franc, og vil dermed øke kjernekapitalen, skrev Finma i en melding søndag.

UBS-aksjen faller 8,8 prosent på Zürich-børsen mandag morgen, mens Credit Suisse stuper 62 prosent.

Thomas Jordan, styreleder hovedstyret i Sveits' sentralbank. I løpet av helgen har landets to største banker blitt enige om et oppkjøp.

Overrasket markedet

Ifølge Financial Times ble avgjørelsen rundt AT1-obligasjonene kommunisert til Credit Suisse mens de siste detaljene rundt salget til UBS ble diskutert søndag.

Kilder avisen har snakket med mener grepet vil føre til nedsalg i andre bankobligasjoner, og også i markedet virket det å komme overraskende på investorer. Tradere priset opp Credit Suisses AT1-obligasjoner søndag ettermiddag med en forventning om at salget til UBS ikke ville føre til tap for eierne.

AT1-obligasjoner er en type gjeld som utstedes primært av europeiske finansinstitusjoner, og er en form for et konvertibelt verdipapir. Normalt får man langt høyere rente på en slik obligasjon, med tilhørende risiko.

– Markedet vil sannsynligvis få sjokk av en slik åpenbar inversjon av hierarkiet, og av avgjørelsen om å gjøre avtalen mer spiselig på bekostning av obligasjonseierne, sier Jerome Legras i Axiom Alternative Investments til FT.

En annen bankansatt har sagt til avisen at avgjørelsen om å nulle ut AT1-obligasjonene kan føre til et mareritt i det europeiske gjeldsmarkedet.

Styreleder i UBS, Colm Kelleher og styrelederen i Credit Suisse, Axel Lehmann, på en pressekonferanse i Bern i helgen.

Selv om aksjonærene i Credit Suisse får igjen et samlet beløp på over tre milliarder dollar betyr ikke det at det ikke blir tap også for dem.

Saudi National Bank, som spyttet inn 1,4 milliarder i Credit Suisse sent i fjor, har måttet konstatere et verdifall på rundt en milliard dollar bare på noen få måneder. Eierandelen på 9,9 prosent er nå verdsatt til rundt 329 millioner dollar etter budet fra UBS, skriver Bloomberg.

Historisk oppkjøp

Etter flere dager med spekulasjoner – og en uke med kraftig turbulens i markedet – ble det søndag kveld klart at UBS kjøper Credit Suisse for 3,25 milliarder dollar.

– Denne overtagelsen var den beste løsningen for å gjenoppbygge tillit, sa forbundspresident Alain Berset på en pressekonferanse søndag kveld.

Som en del av avtalen stiller også den sveitsiske sentralbanken opp med betydelig pengestøtte gjennom et såkalt «assistert likviditetslån» på opptil 100 milliarder sveitserfranc. «Det betydelige bidraget av likviditet vil sikre at begge bankene har tilgang til nødvendig likviditet», het det i pressemeldingen.

Oppgjøret for kjøpet gjøres kun i UBS-aksjer, hvor aksjonærene i Credit Suisse får én UBS-aksje for 22,48 Credit Suisse-aksjer. Omregnet ut fra fredagens sluttkurs for de to bankenes aksjer, priser avtalen hele Credit Suisse til tre milliarder sveitserfranc, tilsvarende 34,6 milliarder norske kroner.

Ved børsslutt fredag var Credit Suisse priset til 6,5 milliarder sveitsiske franc, eller rundt 75 milliarder norske kroner.

