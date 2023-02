Artikkelen fortsetter under annonsen

Henrik Bergesen (40) hadde en skattelignet formue på 700 millioner kroner i 2021. På tampen av fjoråret tok han med seg formuen til Sveits. Ifølge Folkeregisteret var flyttedatoen 19. desember 2022.

Henrik Bergesen er yngstebarnet til investor og tidligere skipsreder Morten Sigval Bergesen (71).

Faren hadde i 2021 en skattelignet formue på 1,1 milliarder kroner. I siste utgave av Kapitals oversikt over Norges mest formuende personer, anslås Morten Sigval Bergesens formue til 6,4 milliarder kroner. Beregningen rommer også registrert ligningsformue og skatt for kona Ragnhild og barna Morten Sigval jr., Henrik og Charlotte.

Søsknene Morten Sigval jr. og Charlotte er fortsatt registrert bosatt i Norge.

Formueshopp

Henrik Bergesen har hatt en pen formuesutvikling de siste årene, ifølge skattelistene. I 2019 hadde han en formue på 253 millioner kroner, i 2020 var den på 335 millioner kroner, før den hoppet opp til 700 millioner kroner i 2021.

Gjennom sitt heleide investeringsselskap Langfonn as eier Henrik Bergesen 16,33 prosent av familiens forvaltningsselskap Havfonn. Foreldrene og søsknene eier resten av Havfonn.

Henrik Bergesen er også inne på eiersiden i tv-, radio- og podkastprodusenten Klynge.

Havfonn ble stiftet i 2003 av Morten Sigval Bergesen, og er blant annet på eiersiden i Arendals Fossekompani, Cloudberry Clean Energy og Bluefront Equity, i tillegg til å drive med eiendomsutvikling.

Så langt er det ikke registrert noen sveitsisk postadresse på Henrik Bergesen.

DN har ikke lyktes med å få en kommentar fra Henrik Bergesen.

Det siste året har flere titall formuende nordmenn flyttet til Sveits. Ligningsformuer på til sammen over 38 milliarder kroner har forsvunnet ut av Norge – det samme med over 900 millioner i skattekroner.