Sveits-floke for EYs norske skatteadvokater: «Stor usikkerhet knyttet til selvangivelsesinnlevering for flere av våre kunder» En spesiell sveitsisk skatteform kan skape trøbbel for noen norske skatteutflyttere. I verste fall risikerer de dobbeltbeskatning.

2 min Publisert: 22.05.23 — 04.02 Oppdatert: 11 timer siden