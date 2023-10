Artikkelen fortsetter under annonsen

Listen over rike nordmenn som flytter til Sveits blir stadig lengre. I løpet av det siste året har nærmere 70 rike nordmenn flyttet til skatteparadiset i Alpene, ifølge DNs oversikt.

Samtidig har det vært en boom av generasjonsskifter i noen av landets aller rikeste familier. DN har kartlagt over 20 arvinger som har flyttet til Sveits den siste tiden. Flere har fått overført store formuer fra sine foreldre før de flyttet, mens enkelte fikk arven noen år tilbake i tid.

Nå fremgår det av Folkeregisteret at milliardærarving Cecilie Stabell Eriksen (28) har utvandret til Lugano i Sveits, som ligger i kantonen Ticino.

– Det stemmer at jeg har flyttet til Sveits. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver hun i en sms til DN.

Eriksen hadde en skattelignet formue på 81,3 millioner kroner i 2021, og er datter av investor av Christian Stabell Eriksen (58).

Bestefaren grunnla dagligvarekjeder

Christian Stabell Eriksen er god for 1,25 milliarder kroner, ifølge bladet Kapitals oversikt over Norges mest formuende personer. I 2021 hadde han en skattelignet formue på 251 millioner kroner.

Styreleder i CentraGruppen, Christian Stabell Eriksen (Foto: Elin Høyland) Mer...

Faren til Christian Stabell Eriksen og hans to søsken grunnla dagligvarekjedene Ultra og Centra.

Etter at familien solgte seg ut av dagligvare har den bygget opp store verdier i aksje- og eiendomsmarkedet gjennom Centragruppen.

Gjennom familieselskapet Skarbua as eier Christian Stabell Eriksen og hans tre barn blant annet en tredel av Centragruppen.

Christian Stabell Eriksen eier drøye 53 prosent av Skarbua AS, mens Cecilie og brødrene Marius og Aleksander eier 15,6 prosent hver av familieselskapet.

I tillegg til eierposten i Skarbua as, står Cecilie Stabell Eriksen oppført som innehaver av enkeltpersonforetaket Eriksen Performance Coaching, som ble opprettet i juni i fjor.

Velvære og lydhelbredelse

Gjennom eget nettsted tilbyr hun blant annet kostholdsråd og tjenester innen velvære og lydhelbredelse.

Eriksen eier en leilighet på Majorstuen i Oslo, som hun ga 13,1 millioner kroner for i fjor.

Brødrene og faren er registrert som bosatt i Norge.

Totalt har Sveits-utflytterne det siste året tatt med seg ligningsformuer på til sammen over 47 milliarder kroner.

Eriksen er langt fra første formuende nordmann som flytter til denne delen av Sveits. Fra før har kantonen Ticino blitt nytt bosted for blant andre Aker-eier Kjell Inge Røkke, eiendomsinvestor Ivar Tollefsens datter Ninja Tollefsen, teknologigründerne Fredrik Halvorsen og Odd Johnny Winge og Sector Alarm-gründer Jørgen Dahl.

