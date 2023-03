Artikkelen fortsetter under annonsen

Nylig ble det kjent at eiendomsarvingene Joachim Sandvold (33) og Betine Erla Sandvold (34) har utvandret til Sveits. Det skjedde etter at DN meldte at de to hadde endret adresse til kommunen Wollerau i Sveits, like utenfor storbyen Zürich.

Nå flytter far og eiendomsinvestor Kenneth Sandvold og mor Yvonne Listheim Sandvold etter, og har fått ny adresse i nettopp det samme området i Sveits. Wollerau ligger langs innsjøen Zürichsjøen.

– Vi er en sammensveiset familie som i fellesskap kom frem til beslutningen om å flytte. Alle stortrives i vår nye tilværelse, og vår yngste datter er allerede godt etablert på skole og i idrett. Utover dette har jeg ingen kommentar, skriver Yvonne Sandvold i en melding til DN.

Hun skrev til DN i september i fjor at hun, Kenneth og sønnen Joachim ikke hadde planer om å flytte utenlands. Nå er familien samlet i Sveits.

I høst ble det også kjent at datteren Rikke Sandvold har tatt med ligningsformuen på 131 millioner kroner og flyttet like i utkanten av Zürich, en liten kjøretur unna resten av familien.

Hun jobber til daglig som livsstilsinfluenser og er utdannet jurist. I Sveits bor også hennes forlovede, Carl Erik Hagen, som flyttet til Sveits lenge før den store flyktningstrømmen i fjor. Han er sønn av milliardær Stein Erik Hagen.

Influenser Rikke Sandvold var den første i familien som meldte flytting til Sveits. Nå har hele familien flyttet etter. (Foto: Christian Vierig/Getty Images/Getty Images) Mer...

Eiendomsmilliardær

Bik Bok-klesgründer og milliardær Kenneth Sandvold (69) eier eiendomsselskapet Sandvoldgruppen. Konsernet eier en rekke utleieleiligheter og næringsbygg i hovedstaden, hvor sønnen Joachim Sandvold sitter som daglig leder.

Gruppen, som i hovedsak driver med investeringer i eiendom, fikk et årsresultat på 43,3 millioner kroner i 2021. Selskapet driver også med finansielle investeringer av obligasjoner og andeler i syndikerte eiendomsprosjekter, ifølge nettsiden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kenneth Sandvold sto i 2021 oppført med en ligningsformue på 404,5 millioner, mens Yvonne Litsheim Sandvold sto oppført med en formue på 88 millioner kroner.

Mesteparten av selskapets penger ligger i eiendom, og ifølge årsregnskapet fra 2021, er selskapets eiendomsmasse verdt 2,2 milliarder kroner

Kapital anslo Bik Bok-gründerens reelle formue til å være 2,2 milliarder kroner i 2022.

Sønnen Joachim sto i 2021 oppført med en ligningsformue på 140 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utsikt ut over sjøen Zugersee hvor Sandvold- og Erla-familien har bosatt seg. Innfelt: Joachim Sandvold. (Foto: Gunnar Lier og privat) Mer...

Hans kone Betine Erla Sandvold (34) er datter av eiendomsmilliardær Kim Erla, som sammen med kona Solveig flyttet til Sveits i oktober. De har bosatt seg nettopp i samme området som resten av storfamilien: i Wollreau i utkanten av Zürich.

15 arvinger til Sveits

Generasjonsskiftene i noen av Norges rikeste familier har de siste månedene fått fart. DN har kartlagt 15 arvinger som nylig har meldt flytting til det lille landet i alpene.

Dette er arvingene som flyttet til Sveits Kristoffer Reitan (24) Golfspiller og sønn av dagligvarearving Magnus Reitan. Faren har kontrollen, mens Kristoffer Reitan og søsteren nå eier 99 prosent av investeringsselskapet MVK Capital.

Viktoria Reitan (22) Artist under navnet «bbyivy» og datter av dagligvaremilliardæren Magnus Reitan. Hun og broren eier nå 99 prosent av investeringsselskapet MVK Capital, som eier en tredjedel av Reitan-konsernet.

Ingrid Gjelsten (21) Sprangrider og datter av investor og milliardær Bjørn Rune Gjelsten. I januar ble det kjent at hun arver 80 prosent, som tilsvarer 16 milliarder kroner, av farens imperium.

Alexandra Haudemann-Andersen (33) investor og datter av investor Jan Haudemann-Andersen. Han overførte 90 prosent av aksjekapitalen i investeringsselskapet Datum til henne.

Synne Måsøval (18) Datter av oppdrettsmilliardær LarsMåsøval fra Frøya. Har arvet 78 prosent av farens oppdrettsmilliarder.

Thomas Neslein (33) Bio: Milliardærarvingen meldte flytting til Lugano i november. Neslein er viseadministrerende direktør i eiendomsselskapet Pecunia, som eies av faren Petter Neslein.

Rikke Sandvold (30) Jobber som livsstilsinfluenser. Datter av BikBok-gründer og milliardær Kenneth Sandvold.

Joachim Sandvold (34) Sønn av Bik Bok-klesgründer Kenneth Sandvold (69), er daglig leder i eiendomsselskapet Sandvoldgruppen as.

Betine Erla Sandvold (35) Betine Erla Sandvold, datter av eiendomsmilliardær Kim Erla, hadde en ligningsformue på 280 millioner kroner i 2021. Gift med Joachim Sandvold.

Helge Hatteland (28) er sønn av investor Jakob Hatteland og bor i Nidwalden i Sveits.

Ole-Kristian Nergård (30) Fiskeriarving og investor. Nergårds formue stammer fra familiebedriften Nergård, et trålrederi på Senja, som ble solgt. 30-åringens investeringsselskap Lysnes Invest hadde et resultat på 20 millioner kroner i 2021.

Henrik Nordvik (39) Sønn av eiendomsutvikler Hans Øivind Nordvik. I 2021 hadde Henrik Nordvik en skattelignet formue på 52,6 millioner kroner

Eystein Sævareid Aase (39), sønn av Sigurd Steen Aase og Eli Sævareid, som står bak barnehagekonsernet Trygge Barnehager, flyttet til Lugano.

Henrik Bergesen (40), en av arvingene til Morten Sigval Bergesen, tok med seg en ligningsformue på 700 millioner kroner til Sveits i desember.

Ninja Tollefsen (37) Datter av eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen og flyttet nylig til Lugano i Sveits. Hun er sammen med sine brødre arving til en av landets største formuer. Tollefsens Heimstaden var verdsatt rett i underkant av 350 milliarder ved utgangen til 2022.

Flere av arvingene har fått overført store formuer fra sine foreldre nylig. Andre fikk en del av arven noen år tilbake i tid. Listen består av barna til noen av Norges mest fremtredende finans- og næringslivsprofiler.

Denne uken ble det kjent at Ivar Tollefsens datter Ninja Tollefsen har flyttet til Lugano i Sveits. Før årsskiftet fikk hun overført 90 prosent av kapitalen i Fredensborg og alle b-aksjene.

Det vil si at hun har fått overført verdier på rundt 45 milliarder kroner. Det gjør hun til den desidert rikeste arvingen som har meldt flytting til Sveits.

Etter kommer barna til Rema-arving Magnus Reitan, Viktoria Reitan og Kristoffer Reitan, som i høst fikk en formuesoverføring på 20 milliarder kroner før de flyttet til Genève. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.