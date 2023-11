Artikkelen fortsetter under annonsen

Glem skattelistene. Glem Kapital 400. Nå er det magasinet Bilanz' liste over Sveits' 300 rikeste som gjelder.

I fjor skrev DN at industribyggeren Kjell Inge Røkke (65) hadde rykket inn på listen med en formue som på den tiden tilsvarte 39 milliarder kroner. «Lugano kan nå glede seg over en ny, rik skattebetaler», skrev Bilanz, som kalte Røkke en norsk legende.

I Norge er Røkke på 7. plass på Kapitals liste over landets rikeste, men i Sveits er konkurransen mye hardere. I år faller han fra 49. til 62. plass, men befester likevel posisjonen som den rikeste nordmannen.

«Verdiene har krympet massivt»

Før Røkkes inntreden i fjor, var oppkjøpstoppen Christian Sinding det eneste norske innslaget. Nå har Røkke og Sinding fått selskap av fem andre norske skatteflyktninger.

En av dem er arving og jurist Ninja Tollefsen (38), som også har flyttet til Lugano. Hun er datter av eiendomsinvestoren Ivar Tollefsen.

«Ikke bare er det mer sol enn i hjemlandet, formuesskatten er også mer attraktiv. Flyttingen og forskuddsarven har gitt familien betydelige skattebesparelser.», skriver Bilanz.

I forbindelse med flyttingen arvet Tollefsen reelle verdier for flere titall milliarder kroner.

«Det kan man kalle et komfortabelt reisebudsjett», skriver Bilanz.

I kraft av a-aksjer det fortsatt faren Ivar Tollefsen som kontrollerer Fredensborg, som igjen eier Heimstaden, Europas nest største boligutleiselskap. Etter flere år med kraftig, gjeldsfinansiert vekst, er eiendomskjempen nå under kraftig press.

«Ekspansjonen ble godt hjulpet av lave renter over mange år, men nå har inflasjon og høye renter fått familiens verdier til å krympe massivt», skriver Bilanz.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Magasinet anslår Ninja Tollefsens formue til 2,8 milliarder sveitserfranc, tilsvarende 34 milliarder kroner etter dagens valutakurs.

Pizza Grandiosa

Her er de andre norske debutantene på listen:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jørgen Dahl (54), gründer av Sector Alarm. Formuen estimeres til 1,3 milliarder sveitserfranc, tilsvarende 16 milliarder kroner.

Trond Klaveness (59), rederarving og eiendomsinvestor. Formuen estimeres til 375 millioner sveitserfranc, tilsvarende 4,6 milliarder kroner.

Svein Støle (60), gründer av finanskonsernet Pareto. Flyttet til Sveits for fem år siden. Formuen estimeres til 1,3 milliarder sveitserfranc, tilsvarende 16 milliarder kroner.

Caroline Hagen Kjos (39), datter av Rimi-gründer og Orkla-deleier Stein Erik Hagen. Flyttet til Sveits for 14 år siden. Formuen anslås til 1,8 milliarder sveitserfranc, tilsvarende 22 milliarder kroner.

«Pizza Grandiosa er like kjent i Norge som Ovaltine eller Rivella er i Sveits. Ferdigpizzaen er en del av det brede matutvalget til det børsnoterte selskapet Orkla – Norges svar på Nestlé. Orkla-produkter er ikke bare på hvert eneste norske spisebord, de gjør også nordmenn til milliardærer», skriver det sveitsiske magasinet.

Enormt formuesfall

Listen toppes av Gérard Wertheimer, eier av motehuset Chanel. Han har en anslått formue på 41,5 milliarder sveitserfranc, tilsvarende over 500 milliarder kroner.

Wertheimer overtar tronen fra brødrene Kamprad, etter at Ikea-arvingenes formuesanslag er nedjustert fra 54,5 til 13,5 milliarder sveitserfranc. Forklaringen er at det nå er avklart at brødrene ikke vil ha tilgang på midlene som ligger i Ingka-stiftelsen.

Svensken Torbjörn Törnqvist, som står bak oljetradingselskapet Gunvor, øker formuen fra 3,3 til 5,5 milliarder sveitserfranc. Dermed rykker han fra Kjell Inge Røkke, hvis formue anslås til 3,3 milliarder sveitserfranc.

På listen finner man også artistene Robbie Williams og Shania Twain, med formuer på henholdsvis 275 og 425 millioner sveitserfranc. Den sveitsiske tennisspilleren Roger Federer har en anslått formue på 850 millioner sveitserfranc.

Skuffet?

Mer enn 70 rike nordmenn har i løpet av det siste året flyttet til skatteparadiset i Alpene, ifølge DNs oversikt.

Flere av disse vil muligens være skuffet for at de ikke er med på den eksklusive listen – og det med rette. Man trenger nemlig «bare» 125 millioner sveitserfranc, eller 1,5 milliarder kroner, for at man skal få plass.

Søskenparet Kristoffer Reitan og Viktoria Reitan, barn av Rema 1000-arving Magnus Reitan, sitter for eksempel på verdier for anslagsvis 20 milliarder kroner, basert på Kapitals anslag av reell formue. Ingrid Gjelsten, datter av forretningsmannen Bjørn Rune Gjelsten, har arvet verdier for rundt 15 milliarder kroner.

Totalt har Sveits-utflytterne tatt med seg ligningsformuer på over 48 milliarder kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.