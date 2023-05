Artikkelen fortsetter under annonsen

Investor Lars Nilsen, kjent for blant annet å ha ledet eiendomsselskapet Block Watne, har flyttet til Sveits, skriver Finansavisen.

Han er fortsatt folkeregistrert i Norge, nærmere bestemt i Drammen, men avisen skriver at Nilsen sendte flyttemelding tirsdag denne uken.

Han skal ha vurdert Sveits i lang tid og flytter på bakgrunn av en exit-skatt som ble lagt frem av regjeringen i fjor høst, i forbindelse med statsbudsjettet.

– Jeg har ikke noe å si. Ikke per nå, sier investoren til Finansavisen. Han avkrefter ikke avisens opplysninger om flyttingen, men bekrefter altså heller ikke.

Tok over familiebedriften

Nilsen er sønn av eiendomsinvestoren Walter Nilsen og tok over familiebedriften Block Watne i 1990. Fra 1993 fungerte han som styreleder i selskapet før han knappe ti år senere tok over som sjef og eneeier.

I 2006 byttet selskapet navn til BWG Homes og ble notert på Oslo Børs.

Noen år senere begynte han nedsalget i selskapet og gikk av som konsernsjef og styreleder før Obos kjøpte BWG Homes og tok det av børs.

Ifølge bladet Kapital var Nilsen god for 1,3 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Formuen har ligget på rundt 1,1 milliarder kroner i alle årene siden 2011. Han har også gjort en rekke eiendomsinvesteringer både i Norge og i USA.

I årene etter BWG Homes-exiten har Nilsen markert seg som en ivrig investor på Oslo Børs gjennom sitt Lani Invest as.

Over 100 mill. i tap

I selskapets siste tilgjengelige årsrapport, altså for 2021, ble det klart at Nilsens selskap tapte 117 millioner kroner før skatt etter at flere investeringer surnet kraftig gjennom året.

Blant selskapene i Nilsens portefølje er Nykode Therapeutics (tidligere Vaccibody), Ayfie Group og Andfjord Salmon som alle opplevde kraftige kursfall gjennom 2021.

Ved utgangen av 2021 hadde Lani Invest en opptjent egenkapital på 585 millioner kroner – en nedgang fra 710 millioner kroner i 2020. Netto finansinntekter lå på minus 110 millioner kroner, sammenlignet med 142 millioner i 2020. Driftsresultatet i selskapet endte på minus 7,1 millioner kroner, sammenlignet minus fire millioner i 2020.

«Isolert betraktet ville en stigning i rentenivået være til fordel i selskapet. Med en høy egenkapital i selskapet anses det totale risikobilde å være fullt forsvarlig», het det i årsrapporten.