I 2018 giftet eiendomsarvingene Peder Rye Lier (35) og Phoebe Hveem Lier (28) seg i et storslått kjendisbryllup i Venezia med finanseliten, arvinger og influensere på gjestelisten.

Finansavisen omtalte det den gang som «Norges dyreste bryllup» med en anslått prislapp på ti millioner kroner. Festen ble holdt på samme sted som der Amal og George Clooney giftet seg tilbake i 2014, og motemagsinet Vogue fulgte bryllupet fra innsiden.

Mens Phoebe Hveem Lier er datter til milliardæren og eiendomsinvestoren Paal Hveem, arvet Peder Rye Lier sammen med sin bror en betydelig eiendomsportefølje etter faren Erik-Arne Lier i 2014.

Phoebe Hveem Lier hadde i 2021 en ligningsformue på drøyt ti millioner kroner, mens faren hadde over 400 millioner kroner i formue, ifølge skattelistene. Ifølge Kapital er han god for 2,8 milliarder kroner.

28-åringen, som har 13.000 følgere på Instagram, sitter i styret i farens investeringsselskap Greenwich Land Securities. Hun sitter også på b-aksjene i Pchl Invest as, der faren har a-aksjene og kontrollen.

Rye Lier har bygget opp en karriere innenfor eiendom i hovedstaden, hvor han sitter i styrene til en rekke eiendomsselskaper. Hans heleide eiendomsselskap Pegasi as hadde i 2021 et resultat på over 100 millioner kroner, og sto oppført med eiendeler til over 300 millioner kroner. Han hadde en ligningsformue på 54 millioner kroner i 2021.

Samme resort som Røkke

Nå har de to arvingene flyttet til Sveits, nærmere bestemt byen Lugano, hvor også en rekke andre norske formuende har flyttet i løpet av de siste månedene.

Både datteren til eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen, Ninja Tollefsen, investorene Fredrik Halvorsen og Odd Johnny Winge, samt Kjell Inge Røkke har meldt flytting til den samme byen nær grensen til Italia.

Ifølge Folkeregisteret fikk ekteparet Lier nylig ny bostedsadresse på leilighetsresorten «Collina d’Oro», hvor det er mulig å leie leiligheter for en lengre periode.

Resort Collina D'Oro i Lugano leilighetskomplekset hvor både Kjell Inge Røkke og Lier-paret nå har sin nye bostedsadresse. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Paret er på ingen måte de eneste velstående nordmennene som har meldt flytting til komplekset i åsen i Lugano. Både barnehagearvingen Eystein Sævareid Aase og Aker-eier Kjell Inge Røkke står registrert på denne adressen i Folkeregisteret.

Til DN er paret ordknappe, men Peder Rye Lier bekrefter i en sms at han og kona har flyttet til Sveits.

– Stemmer at vi har flyttet til Lugano. Ellers har vi ingen kommentar, skriver han.

Arvingflukt

Listen over velstående nordmenn som tar med seg formuen til Sveits blir stadig lengre, blant annet fordi en rekke unge arvinger de siste månedene har meldt flytting. DN har så langt kartlagt godt over 50 formuende som har flyttet til Sveits, hvorav 18 er arvinger til noen av landets største formuer.

Mens flere har fått overført store formuer fra sine foreldre før de flyttet, er det andre som fikk arven noen år tilbake i tid.

Dette er arvingene som flyttet til Sveits Kristoffer Reitan (24). Golfspiller og sønn av dagligvarearving Magnus Reitan. Faren har kontrollen, mens Kristoffer Reitan og søsteren nå eier 99 prosent av investeringsselskapet MVK Capital.

Viktoria Reitan (22). Artist under navnet «bbyivy» og datter av dagligvaremilliardæren Magnus Reitan. Hun og broren eier nå 99 prosent av investeringsselskapet MVK Capital, som eier en tredjedel av Reitan-konsernet.

Ingrid Gjelsten (21). Sprangrider og datter av investor og milliardær Bjørn Rune Gjelsten. I januar ble det kjent at hun arver 80 prosent, som tilsvarer 16 milliarder kroner, av farens imperium.

Alexandra Haudemann-Andersen (33). investor og datter av investor Jan Haudemann-Andersen. Han overførte 90 prosent av aksjekapitalen i investeringsselskapet Datum til henne.

Synne Måsøval (18). Datter av oppdrettsmilliardær Lars Måsøval fra Frøya. Har arvet 78 prosent av farens oppdrettsmilliarder.

Thomas Neslein (33). Milliardærarvingen meldte flytting til Lugano i november. Neslein er viseadministrerende direktør i eiendomsselskapet Pecunia, som eies av faren Petter Neslein.

Rikke Sandvold (30). Jobber som livsstilsinfluenser. Datter av BikBok-gründer og milliardær Kenneth Sandvold.

Joachim Sandvold (34). Sønn av Bik Bok-gründer Kenneth Sandvold (69), er daglig leder i eiendomsselskapet Sandvoldgruppen as.

Betine Erla Sandvold (35). Datter av eiendomsmilliardær Kim Erla, hadde en ligningsformue på 280 millioner kroner i 2021. Gift med Joachim Sandvold.

Helge Hatteland (28). Sønn av investor Jakob Hatteland og bor i Nidwalden i Sveits.

Ole-Kristian Nergård (30). Fiskeriarving og investor. Nergårds formue stammer fra familiebedriften Nergård, et trålrederi på Senja, som ble solgt. 30-åringens investeringsselskap Lysnes Invest hadde et resultat på 20 millioner kroner i 2021.

Henrik Nordvik (39). Sønn av eiendomsutvikler Hans Øivind Nordvik. I 2021 hadde Henrik Nordvik en skattelignet formue på 52,6 millioner kroner

Eystein Sævareid Aase (39). Sønn av Sigurd Steen Aase og Eli Sævareid, som står bak barnehagekonsernet Trygge Barnehager, flyttet til Lugano.

Henrik Bergesen (40). En av arvingene til Morten Sigval Bergesen, tok med seg en ligningsformue på 700 millioner kroner til Sveits i desember.

Ninja Tollefsen (37). Datter av eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen og flyttet nylig til Lugano i Sveits. Hun er sammen med sine brødre arving til en av landets største formuer. Tollefsens Heimstaden var verdsatt til rett i underkant av 350 milliarder ved utgangen til 2022.

Flere arvinger av hotelleier Lars Wenaas har nylig meldt flytting til Sveits. Datteren Trude Wenaas (49) har flyttet med barn og mann, samt hennes niese Celina Wenaas Myrann (27). Alle har store formuer som følge av at de eier B-aksjer i faren og bestefarens konsern Wenaasgruppen.

Phoebe Hveem Lier (28) og Peder Rye Lier (35). Ekteparet har arvet hver sin eiendomsformue og flyttet til Lugano.

I februar ble det kjent at eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen hadde overført b-aksjene i Fredensborg til datteren Ninja Tollefsen før hun flyttet til byen Lugano i Sveits. Overførselen tilsvarte verdier på rundt 45 milliarder kroner, og sikret far Tollefsen en betydelig mindre skatteregning. Samtidig blir han sittende igjen med kontrollen og A-aksjene i selskapet.

Mange arvinger til noen av Norges største formuer har flyttet til Sveits nylig. I midten: Kristoffer Reitan. Venstre rekke ovenfra: Ingrid Gjelsten, Rikke Sandvold og Alexandra Haudemann-Andersen. Høyre rekke ovenfra: Ninja Tollefsen, Synne Måsøval og Viktoria Reitan (Foto: DN, Getty og NTB) Mer...

Også Reitan-arvingene Kristoffer (24) og Viktoria (22) fikk en formuesoverføring på rundt 20 milliarder kroner da de flyttet til Sveits i fjor. Ingrid Gjelsten (21), som er datteren til investoren og milliardæren Bjørn Rune Gjelsten, fikk overført 80 prosent av Gjelsten-imperiet før hun flyttet til Sveits. Faren la den gang ikke skjul på at generasjonsskiftet kom tidligere enn planlagt og skyldes økte skatter.

Peder Rye Lier og Phoebe Hveem Lier kjenner dessuten godt til andre arvinger som allerede har flyttet ned. På Hveems instagram delte hun nylig bilder av seg selv på utdrikningslag i London sammen med Rikke Sandvold og Betine Erla Sandvold som begge har flyttet til utkanten av byen Zürich.