For et drøyt år siden meldte en av Norges aller rikeste, Kjell Inge Røkke, at han hadde flyttet til Sveits.

Siden har en lang rekke investorer, gründere og arvinger fulgt etter Aker-eieren. Mer enn 70 rike nordmenn har i løpet av det siste året flyttet til skatteparadiset i Alpene, ifølge DNs oversikt.

Nå fremgår det av Folkeregisteret at investor Sjur Thorsheim (64) har fått ny postadresse i kommunen Kriens i kantonen Luzern i Sveits.

Selv om Thorsheim og kona står oppført med ny postadresse i Sveits, står de fortsatt registrert som bosatt i Asker.

Thorsheim bekrefter overfor DN at han har utvandret.

– Jeg kan bekrefte at jeg har flyttet til Sveits, men jeg ønsker ikke å gi noen kommentar utover det, sier Thorsheim.

I 2021 hadde han en skattelignet formue på 383 millioner kroner. Den reelle formuen anslås til å være på nesten en milliard av Kapital.

Rik på alarmer

64-åringen er blant dem som har tjent mest på at stadig flere boligeiere har investert i husalarmer.

Thorsheim satset på 1990-tallet noen få millioner på Sector Alarm, og innsatsen ga ham stor gevinst. DN har tidligere beregnet at Thorsheim har solgt Sector Alarm-aksjer for rundt 650 millioner kroner.

Gevinsten skyldes at gründeren Jørgen Dahl i Sector Alarm på midten av 1990-tallet etter hvert trengte penger for å ekspandere med salg av alarmer for én krone stykket. Mens bankene vendte tommelen ned, sa Thorsheim ja til å gi Dahl lån som kunne konverteres til aksjer i Sector Alarm. Dahl tok selv med seg ligningsformuen på over to milliarder og flyttet til Sveits i fjor.

Thorsheim forvalter formuen gjennom forvaltningsselskapet Pro AS.

48 mrd. er flyttet til Sveits

DN skrev nylig om at milliardærarving Cecilie Stabell Eriksen har flyttet til Sveits – i likhet med mange andre arvinger til store formuer.

Nylig meldte Oppland Arbeiderblad at Kai Mikaelsen tar med seg formuen sin fra Gjøvik til Sveits. Eiendomsinvestoren eier blant annet en rekke hoteller på Kanariøyene, og anslo nylig overfor Finansavisen egen formue til 350 millioner kroner.

Onsdag meldte Stord24 at Svein Sandvik flytter til Sveits. Han hadde en skattelignet formue på 168 millioner kroner i 2021. Faren, Karl Andreas Sandvik, var med på å starte skipsingeniørselskapet Vik-Sandvik, som ble solgt for 1,4 milliarder kroner i 2008.

Totalt har Sveits-utflytterne det siste året tatt med seg ligningsformuer på til sammen over 48 milliarder kroner.

