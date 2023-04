Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag formiddag samles styre, ledelse og aksjonærer i Credit Suisse i Zürich når banken avholder sin siste årlige generalforsamling.

Det er gått drøye to uker siden den skandalerammede banken ble reddet i et oppkjøp av rivalen UBS – med god hjelp fra sveitsiske myndigheter.

På tirsdagens generalforsamling snakket Credit Suisses styreleder Axel Lehmann og administrerende direktør Ulrich Körner ut for første gang siden oppkjøpet ble et faktum.

– Dette er en trist dag for oss og for dere. Jeg forstår sinnet og sjokket blant de som er skuffet og overveldet over utviklingen. Vi beklager på det sterkeste at vi ikke klarte å finne en løsning for å gjenopprette tilliten til Credit Suisse, innledet Lehmann.

Det var en alvorstynget styreleder Axel Lehmann som innledet Credit Suisses siste årlige generalforsamling i Zürich tirsdag formiddag. (Foto: Michael Buholzer/Keystone via AP/NTB)

Demonstrasjoner

Utenfor lokalet der generalforsamlingen avholdes hadde det tirsdag formiddag troppet opp en demonstrerende folkemengde. I forbindelse med oppkjøpet ble en rekke lover og regler satt til side av sveitsiske myndigheter. Transaksjonen der UBS kom Credit Suisse til unnsetning ble hamret ut bare på noen dager, og Sveits' visesentralbanksjef uttalte tidligere denne uken at Credit Suisse ville kollapset dersom redningen ikke kom på plass.

– Det ville ha sørget for en ny finanskrise i Sveits og globalt, uttalte han i et intervju gjengitt av Bloomberg.

I tillegg til å droppe avstemning blant aksjonærene både hos UBS og hos Credit Suisse, slik det vanligvis skal gjøres i forbindelse med et oppkjøp, ble også sistnevntes AT1-obligasjoner nullet ut. Nedskrivningen fikk stor oppmerksomhet, ettersom det vanligvis er aksjonærer som skal ta tapet først ved krisehåndtering eller avvikling av en bank.

Aksjonærene fikk på sin side igjen smuler i oppkjøpet. Kjøpesummen på tre milliarder dollar ga Credit Suisse-aksjonærene langt under markedsverdi i et oppgjør i UBS-aksjer.

Oljefondet, som ved utgangen av 2022 eide 1,49 prosent av aksjene i Credit Suisse, varslet i forkant av generalforsamlingen at det ville stemme mot gjenvalget av styrelederen og flere andre styremedlemmer.

Aksjonærer er på vei inn til generalforsamlingen. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP/NTB)

Eneste løsning

Både styreleder Lehmann og administrerende direktør Ulrich Körner beklaget situasjonen som førte til at Credit Suisse nå er historie.

I sitt åpningsinnlegg trakk Lehmann frem innsatsen som ble lagt ned etter at han tok over som styreleder våren 2022, og sa at det ble gjort betydelige fremskritt for å bedre situasjonen i Credit Suisse.

– Vi gjorde fremgang på flere områder, noe som ga oss selvtillit og kjempet hardt for å snu banken rundt. Etter det som skjedde i USA var det tegn til smitteeffekter som bare ble forsterket av sosiale medier og digitalisering, sa Lehmann.

– Det traff oss på et sårbart tidspunkt, og det endte med den skjebnesvangre uken der det ble klart at banken ikke kunne reddes på egen hånd. Vi kjempet til siste slutt, men dessverre nådde vi ikke opp.

Både styrelederen og Körner var klare på at avtalen med UBS var den beste løsningen.

– Kollapsen av Credit Suisse ville vært katastrofal ikke bare for Sveits, men for hele verden, sa Körner.

Administrerende direktør Ulrich Körner avholdt sitt åpningsinnlegg på Credit Suisses generalforsamling i Zürich tirsdag. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP/NTB)

«Absolutt ikke»

Den siste knappe måneden har budt på stor dramatikk i finansmarkedene. Panikkangsten spredte seg raskt da Silicon Valley Bank i California måtte ta store tap på investeringer i langsiktige statsobligasjoner, etter at flere kunder hadde begynt å be om uttak av innskudd.

Bankfrykten spredte seg etter hvert til Europa og nærmere bestemt Sveits og Credit Suisse.

Da styrelederen i Credit Suisses største aksjonær, Saudi National Bank, utelukket tilførselen av ytterligere kapital til den skandalerammede banken, skulle det bli kroken på døren.

«Absolutt ikke», var svaret som ble gitt på spørsmål om det var aktuelt for Saudi National Bank å stille med nye penger. Under en uke senere ble det klart at UBS tok over Credit Suisse.

I forrige uke ble det klart at UBS henter tilbake en gammel sjef, Sergio Ermotti. Han får oppgaven med å lose «nye» UBS gjennom det som utvilsomt vil bli en omfattende prosess.

