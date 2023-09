Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er omfattende hemmelighold rundt etterforskningen, som ikke er primært rettet mot Stockholm-børsen, skriver Expressen.

Påtaleansvarlig Pontus Hamilton i EDM, svenske Økokrim, bekrefter razziaen overfor avisen, men ønsker ikke å si så mye mer enn at saken er knyttet til handel på børs.

– Det dreier seg om lovbrudd knyttet til finansmarkedet. Markedsmisbrukslovbrudd, sier han.

Ifølge Dagens Industris opplysninger er en person som er ansatt ved børsen varetektsfengslet, mistenkt for innsidehandel.

Stockholmsbørsen bekrefter overfor Expressen at politiet har vært i kontakt med dem i forbindelse med «en pågående etterforskning».

