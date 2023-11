Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter åtte strake rentehevinger, holder Sveriges sentralbank renten uendret på 4,0 prosent. På forhånd var det helt åpent om den ville bli hevet eller ikke.

«Inflasjonen er fortsatt for høy og det er fortsatt en risiko for at den ikke skal synke tilstrekkelig raskt og stabiliseres ved målet. Men inflasjonen har falt og inflasjonstrykket er tydelig dempet», skriver Riksbanken.

Riksbanken understreker at pengepolitikken skal holdes stram, og at den vil gjøre mer dersom inflasjonsutsiktene forverres.

– Mye lengre

Sparebank 1 Markets' sjeføkonom Harald Magnus Andreassen er ikke overrasket over Riksbankens beslutning.

– Økonomien svekkes, prisveksten er på vei ned og kostnadspresset er lavere, sier han.

Riksbanken anslår bnp-vekst for inneværende år til minus 0,7 prosent. Neste år ventes en negativ vekst på 0,2 prosent. Samtidig venter sentralbanken en arbeidsledighet på 8,6 prosent neste år, 0,3 prosentpoeng høyere enn forrige anslag.

Andreassen bemerker at Riksbanken fortsatt har en rentebane med en rentetopp på 4,1 prosent neste år, som indikerer at renten kan bli hevet en gang til. Riksbanken anslår at styringsrenten fortsatt vil ligge på fire prosent i 2025.

– Riksbanken sier klart at den ikke må heve videre, men at den vil holde renten høy lenge, og mye lengre enn markedet tror, sier Andreassen. Sjeføkonomen leser derfor dagens melding som «smått aggressiv».

Med en rentepause følger Riksbanken etter flere andre sentralbanker, blant andre amerikanske Federal Reserve, den europeiske sentralbanken (ECB) og Bank of England. For Norges del er det imidlertid høy sannsynlighet for en siste renteheving om tre uker.

– Nå går ikke diskusjonen på hvor mye sentralbankene skal heve. Slaget står på hvor raskt sentralbankene skal kutte. Hos Norges handelspartnere er det priset inn flere rentekutt de neste årene, og renteforventningene har falt markant siden september.

Stor usikkerhet

Det var usedvanlig stor usikkerhet knyttet til beslutningen. 13 av 21 utspurte økonomer ventet at renten ville bli hevet til 4,25 prosent, mens åtte mente den ville bli holdt uendret, ifølge Bloomberg.

Rentemarkedet priset rundt 30 prosent sannsynlighet for en heving, som var betydelig lavere enn for et par uker siden.

Fortsatt høy underliggende inflasjon har talt for en ny renteheving. I oktober var prisveksten justert for energivarer på 6,1 prosent, målt mot samme måned året før.

På den annen side har den svenske kronen styrket seg markant mot amerikanske dollar og euro de siste ukene, riktignok fra et veldig svakt utgangspunkt. Den svenske kronen svekker seg noe på torsdagens rentebeslutning.

Dagens rentebeskjed er Erik Thedéens femte som sentralbanksjef, etter at Stefan Ingves gikk av ved årsskiftet.