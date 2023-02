Artikkelen fortsetter under annonsen

Tall fra Sveriges statistikkbyrå (SCB) viser at svenske konsumpriser steg med 11,7 prosent på årsbasis i januar.

På forhånd var det ventet en KPI på 11,8 prosent, ifølge Bloomberg.

– Strømprisene falt med 27,4 prosent den siste måneden, noe som også bidro til at inflasjonstakten falt fra desember til januar, sier økonom Sofie Öhman i SCB.

Prisveksten i Sverige målt etter KPIF, som er inflasjon justert for renteendringer, endte på 9,3 prosent på årsbasis i januar. Den underliggende prisveksten (KPIF ekskludert energipriser) steg i forrige måned til 8,7 prosent.

Det er langt over Riksbankens egen prognose på 8,2 prosent.

Taler for ny dobbeltheving

Ifølge sjeføkonom Sara Midgard i Handelsbanken Capital Markets taler tallene for en ny dobbeltheving fra Riksbanken på neste rentemøte.

I Sverige måles konsumprisene litt annerledes enn her hjemme. Siden 2008 har SCB operert med KPIF, eller KPI med fast rente, som tar vekk effekten av endrede renter, men fortsatt medregner endringer i energipriser. KPIF erstattet KPI som målvariabel for den svenske sentralbankens inflasjonsmål høsten 2017, og har inngått i SCBs offisielle statistikk siden 2018.

SCB har også en konsumprisindeks med fast rente, men som ekskluderer endringer i energipriser, KPIF ekskludert for energi. Denne er dermed mer lik det vi her hjemme forbinder med kjerneinflasjon og vil med dagens høye energipriser gi et bedre uttrykk for underliggende prisendringer.

– Inflasjonsraten etter KPI var høyere enn KPIF på grunn av de økte boliglånsrentene. Den effekten er fjernet fra KPIF. Ellers er de to målingene like, sier økonom Mikael Nordin i SCB.

Det blir tydelig at prisveksten i nabolandet fortsatt er bredt basert. I januar var prisene på mat og alkoholfrie drikker 18,6 prosent høyere enn i samme måned i fjor, mens prisene på energi og drivstoff er henholdsvis 45,3 og 16,7 prosent høyere enn for ett år siden.

Høyere rente enn Norge

I likhet med både her hjemme og mange andre land rundt om i verden har prisveksten også i Sverige vært skyhøyt langt over målet de siste månedene.

Det er knappe ti dager siden Sverige klinket til med en dobbelt renteheving. Dermed ligger styringsrenten på 3,0 prosent, og er høyere enn den norske renten for første gang siden 2005.

I prognosene fra riksbanken ligger det an til en rentetopp på 3,3 prosent i starten av 2024, oppjustert fra tidligere 2,8 prosent.

Der andre land var raskt ute med kraftige rentehevinger som respons på den bratte prisveksten, hadde det før septemberhevingen i fjor sittet lengre inne for den tidligere sentralbanksjefen Ingves å gjøre større enkelthevinger.

I april i fjor hevet Stefan Ingves renten til over null for første gang siden 2014, da styringsrenten i Sverige kom opp på 0,25 prosent.

Her hjemme holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 2,75 ved forrige møte i januar. Det etter å ha hevet renten fem ganger på rad.