Finansinspektionen (FI) har besluttet å gi Swedbank en bot på 850 millioner svenske kroner på bakgrunn av en undersøkelse som gjennomført i april i fjor.

Undersøkelsen ble satt i gang etter at en it-feil hos banken rammet et stort antall kunder, og som førte til at flere fikk oppgitt feil saldo og ikke fikk gjort betalinger.

I pressemeldingen onsdag morgen skriver FI at undersøkelsen viste at Swedbank hadde gjort en endring i et virksomhetskritisk it-system uten å følge interne rutiner og prosesser.

– Swedbank manglet også kontrollmekanismer som skulle fanget opp avviket og sørge for at de interne rutinene og prosessene ble fulgt. Det innebærer at Swedbank ikke har hatt tilfredsstillende internkontroll ved endring av it-systemet, skriver FI.

I avgjørelsen går det frem at Swedbank er uenige i å ha brutt med regelverket, og understreker at kundenes midler aldri har vært i fare.

FI mener på sin side at Swedbank har brutt med sentrale bestemmelser om internkontroll og at en respons dermed er berettiget.

– Kontrollbristen har bidratt til negative effekter for et stort antall personer når det gjelder helt grunnleggende tjenester. I et kontantløst samfunn som Sverige får dette store effekter, skriver FI.

