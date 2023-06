Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi hadde syslet med tanken en stund, men da Russland invaderte Ukraina bestemte vi oss. Vi så at det var et behov for bedrifter å få noe mer enn det nasjonale trusselbildet som ble utarbeidet av PST.

Rein-Owe Flister sitter i kontoret i hagen til to av Stavangers mest formuende kvinner, søstrene Camilla og Silje Veen. Flister og selskapet Open Horizon er søstrene Veen og selskapet T.D. Veens siste ventureinvestering. Flister og hans medgründere er ikke helt som de andre gründerne i Veen-søstrenes ventureportefølje.

Rein-Owe Flister jobbet i mange år i PST. Nå er han blitt gründer og satser sammen med kolleger fra PST og Forsvaret på å leve av trusselvurderinger. Her sammen med Kjell Skappel, daglig leder i T.D. Veen som har satset på Flister og selskapet Open Horizon. (Foto: Marie von Krogh) Mer...

– De fleste av oss har bakgrunn fra PST og Forsvaret. I tillegg er vi noen programmere og rent kommersielt ansatte, sier Flister.

Nå er det ingen vei tilbake til de hemmelige tjenestene for Flister og hans kolleger. I stedet satser de alt på å leve av å selge trusselvurderinger til norske selskaper. Et dataprogram er bygget opp, og lansert for en måned siden. De første pilotkundene bruker allerede programmet Air, Automated Intelligence Risk.

– Vi analyserer trusselbildet for det enkelte selskap, og ved bruk av dataprogrammet skal selskapet få et kontinuerlig oppdatert trusselbilde tilpasset deres bedrift, sier Flister. Ti ansatte er allerede på plass, og i løpet av året regner Flister å ansette ytterligere ti. Open Horizon er en av til sammen 36 ventureinvesteringer til søstrene Veen.

Ingen fest i fjor

Det ferske regnskapet for T.D. Veen viser at 2022 ikke var noe enkelt år for Camilla og Silje Veen som har overtatt selskapet som bærer navnet etter deres far Tor Dagfinn Veen. Vel 343 millioner kroner endte underskuddet på etter at flere av selskapets noterte aksjeinvesteringer falt kraftig på børsen.

Veen-familiens mest kjente investeringer de siste årene har vært resirkuleringsselskapet Quantafuel, kreftvaksineselskapet Nykode og videokonferanseselskapet Pexip. Det er også investeringene i disse tre selskapene som var hovedårsaken til et verdifall på selskapets noterte aksjeportefølje på totalt 447 millioner kroner i fjor.

– 300 millioner kroner stammer fra kursfall på aksjene i Quantafuel, Nykode og Pexip, sier Kjell Skappel, daglig leder i T.D. Veen.

Idealismen

Det er Silje Veen som i dag er styreleder og den aktive av de to søstrene. Camilla Veen, som tidligere jobbet som politijurist, driver eget yogastudio i Stavanger. Størstedelen av Veen-familiens formue stammer fra store utbytter og til sist salget av Skagenfondene til Storebrand. Faren Tor Dagfinn Veen var en av gründerne av fondene. Det var i 2013 de to søstrene overtok. Da var det med en klar strategi.

– En forutsetning var at forvaltningen skulle gagne samfunnet. Da vi sa det i 2013, var vi tidlig ute. Bak dette lå det også en viss idealisme, har Silje Veen tidligere sagt til DN.

Endringen betydde at familieselskapet for eksempel ikke skulle gjøre oljerelaterte investeringer.

Heller ikke faren forsto helt hva døtrene pratet om og ønsket. Fornybarsamfunnet var han ikke veldig opptatt av.

– Jeg så ikke det skiftet komme. Allerede i 2013 ville Silje og Camilla ut av olje. Jeg syntes det var greit å kjøre rundt i en stor dieselbil. Menn i min alder syntes alt det grønne bare var tull, har Tor Dagfinn Veen tidligere sagt til DN.

T.D. Veen (konsern), årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning -307,1 39,9 -% Driftsresultat (ebit) -346,1 -2,4 -% Resultat før skatt -343,3 -2,2 -%

Tatt igjen noe av tapet

I dag er familiens investeringer spredt på tre områder: utbytteaksjer og obligasjoner, vekstaksjer og ventureinvesteringer. Det er i porteføljen av vekstaksjer selskapets store bokførte tap kom i fjor. Porteføljen av likvide utbytteaksjer, obligasjoner og vekstaksjer var ved årsskiftet bokført til 1,7 milliarder kroner. En nesten 60 prosents oppgang i børsverdien av selskapets Pexip-aksjer gjør at bildet er litt annerledes i år.

– Rundt 150 millioner kroner av tapet er tatt igjen i år, sier Kjell Skappel.

Men han ønsker å se avkastningen over tid.

– Det er andre gang siden 2016 at vi har hatt negativ avkastning. Men vi måler oss selv på normalisert årlig avkastning over en femårsperiode, sier Kjell Skappel.

– Og hva er avkastningen over tid?

– Målet er i underkant av ti prosent, og vi ligger foran det selv om vi inkluderer 2022, sier Skappel.

Vanskelig marked

Silje Veen har aldri lagt skjul på at det er ventureinvesteringer hun synes er mest spennende.

– Samlede investeringer i venture varierer over tid. Målet er å ha rundt én milliard kroner investert, sier Skappel.

Ventureinvesteringene er spredt på områdene helse og særlig bioteknologi, bærekraftig mat, sirkulære verdikjeder og teknologi som skaper et mer «effektivt eller robust samfunn». Rundt 75 millioner kroner er investert så langt i år i ventureselskaper.

– Vi regner med å investere like mye i neste halvår selv om det er tøffe tider i venturebransjen nå. Men vi ønsker å være en stabil investor over tid. Men et vanskelig marked gir også flere muligheter for oss som investorer, sier Kjell Skappel.

For tre år siden anslo Kjell Skappel den verdijusterte egenkapitalen i T.D. Veen til 2,8 milliarder kroner. Nå ønsker han ikke å si noe om den verdijusterte egenkapitalen.

– Men det er merverdier i vår ventureportefølje, sier Skappel.

Den bokførte egenkapitalen i T.D. Veen as var ved årsskiftet i underkant av to milliarder kroner.