Torsdag etter børsens stengetid er det den amerikanske pioneren innen produksjon av mikroprosessorer Intel sin tur til å levere resultat for første kvartal. I forkant av leveransen var spådommene for selskapet dystre.

Markedet forventet at selskapet ville presentere det største kvartalsvise omsetningsfallet noensinne, grunnet sviktende salg av datamaskiner samt økende konkurranse.

Kvartalstallene viste seg også å bære preg av nettopp dette og omsetningen havnet på 11,7 milliarder dollar, hvilket var en forbedring fra analytikerkorpsets estimater på 11,04 milliarder dollar. Samtidig noterte Intel et netto tap på 2,8 milliarder dollar, sammenlignet med et overskudd på 8,1 milliarder dollar i fjor. Det er det femte kvartalet på rad med fallende salg for mikroprosessgiganten og det andre kvartalet på rad med tap.

Dette er også det største kvartalsvise Intel-tapet gjennom tidene og overgikk fjerde kvartal 2017, hvor Intel rapporterte et tap på 687 millioner dollar. Dette til tross, stiger aksjen 3 prosent i etterhandelen på Wall Street.

Stolt fortid, usikker fremtid

Intel ble grunnlagt i 1968 av fysikerne Robert Noyce og Gordon Moore, sistnevnte er mannen bak Moores lov – som sier at antallet transistorer i en integrert krets vil fordobles hvert år. Selskapet utviklet seg til å bli den ledende leverandøren av mikroprosessorer til datamaskiner og har vært blant USAs mest verdifulle selskaper i en årrekke.

Men selskapet har de siste tiårene støtt på stadig nye hindre. Intel har mistet betydelige markedsandeler til teknologigiganter som Samsung og Apple og ikke minst til det taiwanske forretningsmirakelet TSMC, som i dag står for nesten hele produksjonen av verdens mest avanserte mikroprosessorer. Videre har selskapet opplevd dalende etterspørsel etter hvert som folk har forflyttet seg fra hjemmekontoret i kjølvannet av koronapandemien.

Kanskje enda mer alvorlig, valgte Intel å legge ned investeringene i utviklingen av EUV litografi – en teknologi som gjør det mulig å pakke mer datakraft på silisiumskivene mikroprosessorer kuttes fra. Dette skulle vise seg å bli en gigantisk tabbe. Det endte med at nederlandske ASML kom først over målstreken og er i dag det eneste selskapet som produserer maskiner som kan gjennomføre EUV litografi. ASML har i dag en markedsverdi på nesten det dobbelte av Intel.

President Joe Biden sammen med arbeidere ved den banebrytende nye Intel mikroprosessfabrikken i Ohio. (Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/NTB) Mer...

Nå befinner Intel seg i midten av et geopolitisk storspill mellom USA på den ene siden og Kina på den andre. Gjennom den føderale vedtekten CHIPS Act ønsker Joe Biden å flytte sentrumet for produksjon av mikroprosessorer fra Taiwan tilbake til USA gjennom massive subsidier, hvorav Intel er en av hovedmottagerne. Samtidig har Biden orkestrert en teknologibarrikade som forhindrer Kina fra å importere teknologi og programvare for å produsere egne mikroprosessorer. Biden-administrasjonen varslet i 2022 til amerikanske statsborgere som jobbet i den kinesiske mikroprosessbransjen om at de måtte slutte i jobben eller oppgi statsborgerskapet.

AI-kappløp

Mikroprosessbransjen opplever også store endringer i kundenes behov grunnet fremveksten av kunstig intelligens. Etter Open AI's vellykkede lansering av Chat GPT har særlig Intel-konkurrenten Nvidia bykset kraftig på børsen og truer nå med med å sette de tradisjonelle PC- og serverbrikkene på sidelinjen.

På Wall Street har investorene vist økende tiltro til Nvidias evne til å bli markedsledende i produksjon av mikroprosessorer for kunstig intelligens. Selskapet har steget 85 prosent på børsen og har en børsverdi som er over fem ganger så stor som Intel.

I møte med de krevende markedsforholdene har konsernsjef Pat Gelsinger besluttet å gjennomføre en rekke kostnadskutt og har blant annet sparket en rekke ansatte med det mål om å spare opptil 10 milliarder dollar årlig innen 2025. Samtidig forsøker selskapet å diversifisere driften mot nye mikroprosessstrukrurer.

