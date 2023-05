Artikkelen fortsetter under annonsen

Telenors valgkomité sendte onsdag ut innstillingen til nye styremedlemmer i Telenor. Som ventet er fire aksjonærvalgte medlemmer og to ansatterepresentanter på vei ut av styret, og de nye kandidatene er nå klare.

For aksjonærene er følgende fire foreslått for et verv i styret: Jens Petter Olsen som styreleder, Jan Geldmacher, Gyrid Skalleberg Ingerø og Ottar Ertzeid.

Valgkomiteens innstilling sendes som vanlig ut en uke før generalforsamlingen, som i år finner sted 10. mai. På forhånd var det imidlertid kjent at valgkomiteens forslag til ny styreleder ville være finansmannen Jens Petter Olsen, etter at Telenor for tre uker siden overraskende meldte at Gunn Wærsteds periode som styreleder var over.

Jens Petter Olsen, foreslått som ny styreleder i Telenor. Her fra 2015, da han var sjef for Danske Bank Capital Markets. (Foto: Elin Høyland)

– Vanskeligere å konkurrere

Leder for valgkomiteen i Telenor er Bjørn Erik Næss – tidligere finansdirektør i blant annet DNB og Aker – og han bekrefter at det har vært en mer krevende jakt på styremedlemmer enn vanlig.

– Det er klart mer krevende når du har tre nye styremedlemmer, i tillegg til styreleder. Det normale de siste årene har vært én eller to, sier Næss.

Samtidig med de nye navnene i offentligheten, gikk avtroppende styreleder Gunn Wærsted ut gjennom DN med hard kritikk av nye, statlige eierprinsipper og begrensninger på lederlønninger. Det har Næss fått med seg.

– Jeg har ikke behov for å kommentere hennes synspunkter direkte, men hun tar opp problemstillinger som er relevante og som det er viktig at man har en diskusjon om. Det er det samme som Otto Søberg kommenterte nylig, som tar opp noen av disse problemstillingene på generell basis. Det er klart at spesielt for internasjonale kandidater til styrer i statseide selskaper i Norge, så er konkurransekraften svekket.

– Er det en direkte konsekvens av den nye eiermeldingen fra regjeringen i fjor høst, som Wærsted peker på?

Bjørn Erik Næss, leder i Telenors valgkomité. (Foto: Adrian Nielsen)

– Det kan nok ha en betydning. Valgkomiteen har over flere år pekt på at det er vanskeligere å konkurrere om kompetente folk på den internasjonale arena med de honorarer vi har på dette nivået i Norge. Da snakker jeg først og fremst om styreverv.

– Har kandidater i utlandet takket nei?

– Jeg kan bekrefte at internasjonale kandidater har takket nei. Vi har en bred kontaktflate og har dialog med flere kandidater løpende. Noen takket nei på et tidlig tidspunkt, mens andre har vi dialog med over tid. Jeg tror dette styret vil vise seg å være veldig kompetent, sier Næss.

Flere bankfolk inne

– Er regjeringens eiermelding også medvirkende argument fra de tre som ikke tar gjenvalg?

– Jeg ønsker ikke å kommentere på dialogen vi har hatt med styremedlemmene.

– Har staten involvert seg som de pleier å gjøre?

– Staten som eier er i valgkomiteen med ett medlem, og vi arbeider som et kollegium og diskuterer kandidater løpende. Jeg kan ikke se at det har vært endringer på måten det har arbeidet på, sier Næss.

Påtroppende styreleder, Jens Petter Olsen, er i dag nestleder i DNBs styre og har en lang fartstid fra bankbransjen. Fra 2014 til 2018 ledet han Capital Markets i Danske Bank. Han har også ledet Oljefondets kontor i New York.

Det nye styrets første store oppgave blir å finne Sigve Brekkes erstatter som konsernsjef. Her med avtroppende styreleder Gunn Wærsted. (Foto: Didrik Linnerud Arnesen)

I onsdagens melding kommer det frem at Olsen får selskap av tidligere DNB-topp Ottar Ertzeid i det nye styret. Ertzeid avsluttet DNB-karrieren som finansdirektør, men er også kjent som mangeårig sjef for Norges største meglerhus, DNB Markets.

Gyrid Skalleberg Ingerø varslet i mars at hun vil gi seg som konserndirektør i Kongsberggruppen, der hun har vært finansdirektør siden 2017. Hun har fra før bankerfaring fra Nordea, men også jobbet i økonomiavdelinger i Telenor.

Jan Geldmacher kommer med mer industriell og internasjonal erfaring. Tyskeren er for tiden bosatt i USA, der han jobber som rådgiver for it- og telekomselskaper. Han har tidligere hatt lederjobber i både Vodafone og British Telecom.

De ansattes representanter er foreløpig ikke kjent.

Ottar Ertzeid tok over som finansdirektør i DNB etter Kjerstin Braathen, da hun rykket opp for å bli konsernsjef i DNB. Braathens forgjenger var dagens leder av valgkomiteen i Telenor, Bjørn Erik Næss. (Foto: Jeff Gilbert)

I tillegg til styreleder Wærsted takker nestleder Jørgen Kildahl, styremedlem Jon Erik Reinhardsen og styremedlem Elisabetta Ripa for seg.