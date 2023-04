Artikkelen fortsetter under annonsen

Telenors konsernsjef Sigve Brekke har jobbet tett på styreleder Gunn Wærsted gjennom nesten hele perioden fra han tiltrådte på sensommeren 2015. Torsdag morgen ble det kjent at valgkomiteen har foreslått Jens Petter Olsen som ny styreleder etter Wærsted i bedriftsforsamlingen 10. mai.

Brekke sier i en kort kommentar at han tar prosessen til etterretning.

– Det er ikke min rolle å kommentere på valgkomiteens innstilling som skal behandles i mai, skriver Brekke i en epost til DN.

Han gir derimot samarbeidet med Gunn Wærsted gjennom mange år de beste skussmål:

– La meg likevel si at Gunn og jeg har hatt et godt samarbeid gjennom mange år. Hun har gjennom sin verdifulle kompetanse og erfaring vært viktig for Telenor, for konsernledelsen og for meg som konsernsjef, skriver Brekke.

En åpen konflikt

Sigve Brekke tok steget opp fra internasjonal direktør og etterfulgte Jon Fredrik Baksaas som Telenor-sjef i august 2015. Bare noen få måneder senere ble Gunn Wærsted annonsert som ny styreleder i telegiganten. Det skjedde på kort varsel etter at tidligere styreleder Svein Aaser hadde mistet tillit fra hovedeieren, den norske stat.

I 2016 jobbet den ferske styrelederen Wærsted og toppsjef Brekke tett på hverandre for å gjenreise tilliten til Telenor hos eiere og kunder, etter den mangeårige Vimpelcom-skandalen, som også hadde ledet til styreleder Aasers avgang. Samarbeidet mellom Wærsted og Brekke ble etter kort tid vanskelig, og det endte med en opprivende konflikt på høsten 2016.

I desember 2016 avslørte DN at Wærsted tidligere på høsten hadde forsøkt å få Brekke til å gå av, men ikke lyktes. Brekke høstet støtte og tillit fra store deler av Telenor-styret, utenom Wærsted. Etter noen dager med mediestorm sto Wærsted og Brekke frem på en pressekonferanse og sa de var «uenige i sak» men at det ikke var noen personkonflikt.

Kommenterte i fjor høst

Brekke går ikke inn på den betente konflikten for syv år siden når Wærsted nå takker av.

Wærsted har torsdag fått spørsmål om konflikten med Brekke i 2016, men hun ønsker ikke å kommentere dette i dag. I fjor høst fikk Wærsted spørsmål fra DN om hun ville ta selvkritikk på prosessen i 2016:

– Dette tror jeg vi alle som var involvert i prosessen har lært av, og så har vi jobbet med å løse det til bedriftens beste, og det har vi fått til, og det tror jeg vi alle er stolte av. Det er det eneste jeg vil si om det.

