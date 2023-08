Artikkelen fortsetter under annonsen

Allison Kirkby går av som toppsjef i det stockholmsbaserte telekomselskapet Telia, skriver Telia i en pressemelding mandag.

Kirkby har vært toppsjef siden mai 2020, men skal nå overta som ny sjef for det britiske telekomselskapet BT Group.

Telias styre har mottatt Kirkbys oppsigelse, og vil umiddelbart begynne å se etter en arvtager. Hun forblir Telia-sjef senest frem til 31. januar 2024.

– Etter å ha bodd borte fra familien i snart ti år, kombinert med muligheten jeg nå er blitt tilbudt i Storbritannia, så har jeg etter en nøye vurdering kommet frem til at jeg forlater Telia for å ta fatt på denne nye utfordringen. I mellomtiden vil jeg fortsette i min rolle som toppsjef i Telia, sier Kirkby.

Kirkby er selv født og oppvokst i Storbritannia, men har siden 2014 jobbet i Skandinavia. Først som finansdirektør og administrerende direktør i Tele2, før hun ble utnevnt som administrerende direktør i Telia i 2019.