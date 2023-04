Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag kveld la elbilgiganten Tesla frem ferske tall fra årets første kvartal.

Det store spørsmålet for investorene var hvordan selskapets marginer så ut i første kvartal, og om det ville gi et løft på de amerikanske børsene.

Onsdagens rapport viser at driftsmarginen har nærmest halvert seg på ett år, fra 19,2 til 11,4 prosent. Selskapet varslet nemlig i januar at det vil senke prisene på en rekke modeller. Onsdag morgen norsk tid kuttet selskapet nok en gang i prisene for sjette gang i USA hittil i år.

Det kraftige kuttet i driftsmarginene skjer til tross for at selskapets finanssjef Zachary Kirkhorn lovte at Tesla ikke ville gå under marginer på 20 prosent, ifølge Reuters.

Selskapet skriver at de venter en kontinuerlig kostnadsreduksjon av kjøretøyene sine.

– Selv om vi implementerte prisreduksjoner på mange bilmodeller i første kvartal, ble driftsmarginene redusert i en overkommelig takt. Vi forventer en kontinuerlig kostnadsreduksjon av våre kjøretøy, inkludert forbedret effektivitet ved produksjon hos våre nyeste fabrikker og lavere logistikkkostnader, heter det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I kvartalsrapporten skriver selskapet at det tror Tesla vil fortsette å ha de høyeste marginene i bransjen.

Kraftig fall i nettoinntekter

Selskapet kan vise til en omsetning på 23,3 milliarder dollar, på forhånd var det ventet en omsetning på 23,4 milliarder dollar, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Samtidig fikk selskapet et resultat på 0,85 dollar per aksje – nøyaktig slik som ventet. Det melder også om en stor reduksjon i nettoinntektene – som i første kvartal endte på 2,5 milliarder dollar, som er et fall på 24 prosent fra fjoråret.

I løpet av børsdagen på Wall Street endte aksjen med et kursfall på to prosent, og en aksje ble omsatt for 180,9 dollar. I etterhandelen fortsatte nedturen, og klokken 22.45 faller aksjen 3,7 prosent.

Det forrige kvartalet, fjerde kvartal 2022, overgikk Tesla analytikernes forventninger med god margin og leverte en omsetning på 24,3 milliarder dollar og resultat på 1,19 dollar per aksje.

I fjor fikk aksjen gjennomgå på den amerikanske indeksen Nasdaq. I løpet av 2022 falt aksjen 66 prosent, og selv om resultatene viste seg å være sterkere enn ventet var det lite som hjalp. Hittil i år har trenden snudd, og aksjen er opp over 60 prosent – likevel er det langt unna toppnoteringen i 2021 da en aksje ble handlet for 407 dollar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selskapet er i skrivende stund verdt om lag 565 milliarder dollar.

Twitter-kjøpet bekymrer

Teslas kraftige nedtur i 2022 var sammenfallende med at toppsjef Elon Musk hadde dumpet aksjer for nye 40 milliarder kroner, i kjølvannet av det høyst kaotiske oppkjøpet av sosiale medier-plattformen Twitter.

Siden Elon Musk først begynte å kjøpe aksjer i Twitter våren 2021, og fullførte kjøpet til 44 milliarder dollar i oktober 2022, har hans egen formue falt med over 100 milliarder dollar.

Musk har blitt kritisert for å bruke for mye av tiden sin på Twitter. Det har også vært uro og utskiftninger i ledelsen, og det skapte særlig bekymringer da Andrej Karpathy, sjefen i divisjonen for kunstig intelligens (AI), forsvant ut dørene i juli i fjor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.