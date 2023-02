Artikkelen fortsetter under annonsen

Thomas Christensen er ferdig som toppsjef i blokkjedeselskapet DLTX, fremgår det av en melding mandag morgen.

Han går av i stillingen 28. februar, og skal fortsette i en rådgiver-rolle.

– Det har vært fire spennende og utfordrende år, med snuoperasjonen fra Element og til å bygge DLTX gjennom pandemien. Jeg tror tiden er inne for å gi stafettpinnen videre når selskapet går inn i en ny fase, sier Christensen i en melding.

Det blir ikke gitt noen informasjon om søket etter Christensens etterfølger.

Kurskollaps

DLTX het tidligere Element og drev med gruvedrift under navnet Intex Resources frem til 2017.

Noen år senere skulle en langvarig kryptodrøm bli realisert, da selskapet kjøpte et bitcoin-utvinningsselskap kalt Distributed Ledger Technologies i starten av 2021.

I skrivende stund er selskapet verdsatt til 299 millioner kroner på Oslo Børs, etter et kursfall på om lag 60 prosent det siste året.

Samtidig som Christensens avgang kom også selskapet med tall for fjerde kvartal og 2022.

For hele fjoråret økte underskuddet før skatt til 24,2 millioner dollar, opp fra et tap før skatt på 4,9 millioner dollar i 2021. Inntektene endte på rett i underkant av to millioner dollar.

Ved utgangen av 2022 var kontantbeholdningen redusert til 1,5 millioner dollar.

Solgte aksjer for 54 mill.

Christensen er i dag oppført som fjerde største aksjonær i DLTX, med 3,6 prosent av aksjene, hovedsakelig gjennom selskapet Easy2connect as.

DN omtalte i november 2021, rett før aksjekursen toppet ut på drøyt 17 kroner, hvordan Christensen kvittet seg med aksjer i selskapet for over 50 millioner kroner, i forbindelse med en kapitalinnhenting.

Han avviste at han hadde mistet troen på selskapet.

– Jeg har selvfølgelig ikke det. Jeg har fremdeles over 2,5 millioner aksjer og opsjoner igjen. Jeg er positiv. Nå var det på tide å ta litt av bordet, sa han.

