«Usikkerheten råder». Det er tittelen på første side i SEB og Deloittes ferske «CFO-indeks», som er en spørreundersøkelse blant finansdirektører i private og børsnoterte norske selskaper. Det er også den gjennomgående tonen i årets første undersøkelse.

Det er gått et halvt år siden banken og rådgivningsselskapet publiserte resultatene av den forrige undersøkelsen. Den gang var det frykt for økte priser som sto i førersetet.

Etter denne runden har indeksen steget noe fra i fjor høst, men ligger fortsatt under historiske nivåer. Indeksen sier noe om finansdirektørenes forventninger til tiden fremover og det hersker liten tvil om at usikkerheten akkurat nå er stor, og selv om det ikke er gull og grønne skoger er det heller ikke bekmørkt.

– Jeg ble overrasket. Jeg trodde resultatene ville bli mer negative enn de ble. Bedriftene har troen på seg selv, selv om de synes at verden ikke ser så bra ut, sier kredittanalysesjef Thomas Eitzen i SEB.

Press på marginene

Eitzen sier det er en klar tendens blant norske bedrifter at mange har en sterk finansiell posisjon og dermed er godt rustet til å møte dårligere tider. Samtidig oppgir mange at det ikke er konkrete planer for å bruke mye penger på for eksempel oppkjøp.

Dissonansen overrasker Eitzen.

– Når mange har såpass negativt verdenssyn burde det kanskje blitt reflektert sterkere hos selskapene selv. Finansdirektørene oppgir ingen vesentlig intensjon om å bruke mye på utvikling eller nye prosjekter, ei heller at de skal bruke mye på transaksjoner.

– Kort fortalt sier de: Vi skal ikke bruke penger og vi kommer til å tjene mindre penger.

Det betyr altså at selv om utsiktene til vekst på topplinjen ser nokså gode ut, fører økte priser og et stramt arbeidsmarked til at forventningene til økte marginer er lave.

– Hele inflasjonsbildet gjør at man har et press på marginene. Det er et kostnadsbilde som man ikke har helt kontroll på, legger Deloitte-sjef Sjur Gaaseide til.

Store sprik

Gjennom et fjorår som var preget av krig i Ukraina, høye priser og stigende renter falt optimismen blant norske finansdirektører under det historiske gjennomsnittet i første kvartal i fjor. Da den andre indeksen i 2022 ble sluppet i fjor høst, falt optimismen for de påfølgende seks månedene ytterligere og holder seg stadig på et lavt nivå.

Årets første spørreundersøkelse ble sendt ut i mars, nesten akkurat samtidig som kollapsen av Silicon Valley Bank og krisen i Credit Suisse var på sitt verste.

Den viser også et betydelig sprik på tvers av sektorer. Særlig innen handel og eiendom oppgir finansdirektørene en forventning om ekstra tøffe tider fremover og for førstnevnte bransje er det en klar bekymring for utsiktene til å måtte si opp ansatte.

Deloitte-sjef Gaaseide bruker XXL som eksempel på det mange i bransjen forbereder seg på. Sportsutstyrskjedens førstekvartalstall, som ble lagt frem tidligere i uken, viste nok et stort underskudd.

– Men det er også viktig å huske på hvor vi kommer fra. Den sektoren hadde et «boom» under pandemien og man bygget lager ut fra en forventning om at det skulle fortsette. Når det da stopper opp havner man i trøbbel, sier han.

Frykt for konkurser

Generelt er det altså en usikkerhet blant finansdirektørene når det gjelder utviklingen både for de neste seks månedene, men også det neste året.

Forventningene til inflasjonen holder seg høy, det er et klart mål om å stramme inn på pengebruken og en klar bekymring om at etterspørselen skal falle. Samtidig er mange sterke i troen på egen bedrift og dens evne til å komme seg gjennom en nedgangsperiode som er spådd. Flere venter også å kunne lempe kostnader over på kunder, men ikke veldig mye lenger.

Igjen kommer usikkerheten til syne i finansdirektørenes forventninger til konkurser hos motparter, som steg til en ny topp.

– Det går tilbake til forventningen om at det vil gå dårligere. Noe av dette er også fordi man ser konkurser nå som kanskje ellers ville kommet under pandemien, sier Eitzen.