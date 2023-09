Artikkelen fortsetter under annonsen

Thor Aage Pedersen (58) ble rik på reinslakterier og investeringer. Men fjoråret ble meget bratt for tanaværingen, som anslår å ha tapt minst 50 millioner kroner på aksjekjøp i refinansieringsbanken Bank2. Bank2 er også kjent som «Luksusfellen-banken», som blant annet bidrar når en har gapt over for mye og kjøpt på kreditt og trenger lånehjelp når regningene strømmer inn. Og det var nettopp det som skjedde med Pedersen i fjor.

– Jeg gjorde en feil og kjøpte aksjer i Bank2 før jeg hadde finansiering, sier Pedersen.

«Investeringer er gjort uten finansiell klarering og planlegging på forhånd», skriver revisor i årsregnskapet til Pedersens selskap Viddas.

Tapte over halve egenkapitalen

2022-regnskapene for Pedersens investeringsselskap Viddas as er for øvrig begredelig lesning. Resultat før skatt endte på minus 49 millioner kroner, og egenkapitalen ble barbert fra 128 millioner i 2021 til 61 millioner kroner i 2022.

Viddas as, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 0,7 0,1 1320 % Driftsresultat (ebit) -9 -0,6 -% Resultat før skatt -48,7 4,2 -%

Pedersen forklarer at han kjøpte aksjer i Bank2 før han hadde penger, i den tro at han kunne finansiere aksjekjøpet med banklån.

– Men det var jo faen ikke en eneste bank som ville gi meg lån, selv om jeg hadde god sikkerhet, og det skjønner jeg godt, sier Pedersen.

Bakgrunnen er at Pedersens navn ble trukket inn i en sak i Fiskeribladet om svart salg av krabber. Han har aldri vært hverken mistenkt, tiltalt eller dømt, ei heller kalt inn til avhør i saken.

– Men navnet mitt popper opp i forbindelse med denne saken hver gang bankene søker på meg. Der ser jeg ut som en mistenkt kriminell, så jeg forstår jo egentlig bankene, sier Pedersen.

Han forklarer at han fortsatt jobber med å få denne saken slettet, slik at han ved en senere anledning kan få finansiering.

I Bank2-saken sier Pedersen han egentlig bare skulle kjøpe seg opp fra vel to prosent til knapt ti prosent, men han endte med 14 prosent. Han forklarer at dette skjedde som følge av en misforståelse med aksjemegleren sin.

Uansett, Pedersen kunne ikke betale for aksjene og til DN sier han at aksjene ble tvangssolgt med tap på flere titall millioner kroner. Investor Arne Fredly skal ha plukket opp denne aksjeposten med kraftig rabatt.

– Det har også vært høye advokatkostnader, sier Pedersen.

Pedersen sitter i dag igjen med to prosent i Bank2, der også finansnavn som Jon H. og Jon Are Nordbrekken, Frederik W. Mohn, Erik Petter Nygaard, Sundt-familien, Christer Karlot Eriksen, Arne Fredly, Knut Gustaf Aspelin, Espen Aubert og Aksel Lund Svindal figurerer på aksjonærlisten.

Den svenske refinansieringsbanken Bluestep Bank la i sommer inn et bud på rundt én milliard kroner for Bank2, noe som verdsetter Pedersens aksjer til 20 millioner kroner.

Bugatti, Rolex og penthouse

Pedersen har tidligere beskrevet 2022 som et økonomisk unntaksår. I tillegg til Bank2-saken og svartelistingen i bankene, gikk selskapet Brunbjørn as dundrende konkurs i november i fjor. Pedersen var største eier med vel 42 prosent av aksjene i det Lillehammer-baserte selskapet som drev med installasjon av telekom og elekrikertjenester.

Sylvester Stallone og Thor Aage Pedersen er Rolex-kamerater. (Foto: Instagram) Mer...

En klokkeregning på to millioner kroner og inkasso fra auksjonshuset Blomquist gjorde ikke saken bedre. Inkassosaken stammet fra Pedersens kjøp av klokker for for tre millioner kroner, blant annet en Rolex i hvitt gull, en GMT-Master med blå safirer, rubiner og diamanter. Pedersen sier den er unik i Norge, maken til en Rolex i skuespilleren Sylvester Stallones eie.

Den akutte pengemangelen gjorde at Pedersen måtte selge sin unike Bugatti Chiron sportsbil, Norges dyreste bruktbil. Bilen ble kjøpt for 25 millioner kroner i desember 2021, og Pedersen sier den ble solgt med gevinst etter at den lenge hadde ligget ute til salgs for 40 millioner kroner på Finn.

Thor aage Pedersens sportsbil Bugatti Chiron ble til slutt solgt tilbake til Tyskland. (Foto: Faksimile fra Finn.no) Mer...

– Det har vært et helvete. Men jeg tror ting er på vei til å løse seg, sa Pedersen da bilsalget endelig var i boks i februar i år.

Bilen sto stort sett ubrukt i garasjen til kompis og rallyfører Henning Solberg på Spydeberg. Som utflyttet skatteflyktning til Kypros sier Pedersen detuansett var håpløst å få forsikring og skilter på bilen, og at et salg uansett var det eneste logiske.

Beholder toppleiligheten

Pedersen kjøpte også en toppleilighet i Sandvika i Bærum i desember 2021 for 13,75 millioner kroner. På senhøsten 2022 tok Skatteetaten pant i leiligheten for et skattekrav på 7,6 millioner kroner.

Thor Aage Pedersen har beholdt toppleiligheten her i Bjørnegårdsvingen 11 i Sandvika. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Pedersen forsikrer til DN at kravet er gjort opp.

– Det er betalt for lenge siden, sier Pedersen, og opplyser at han har bedt Skatteetaten om å slette pantet.

Pedersen la på høsten 2022 også ut leiligheten for salg. Den skal være oppgradert, og Pedersen håpet å få 16 millioner kroner for den. Leiligheten er nå trukket fra markedet og Pedersen sier han beholder den, selv om han til daglig nå bor på Kanariøyene.

– Det er ikke riktig marked å selge leiligheten i nå, fastslår han.

Pedersen forklarer at han uansett er ute av sumpen nå med tanke på likviditet, og at han ikke trenger å selge.

– Butikken går veldig bra nå, med forskjellige investeringer, så det er bare å jobbe på.

Han er hemmelighetsfull med tanke på hva han investerer i, men han avslører at kosmetikkselskapet Aqua Bio Technology asa (ABT) er et selskap han synes er interessant. Det norske selskapet produserer hudprodukter og ble notert på Euronext på Oslo Børs i februar, og aksjekursen er siden da nesten halvert. Viddas as og Pedersen eier ifølge aksjetjenesten Holdings aksjer for vel 600.000 kroner i ABT.