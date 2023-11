Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik ser det ut for de ledende amerikanske børsindeksene etter en drøy times handel onsdag:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, stiger 0,1 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, stiger 0,3 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, stiger 0,3 prosent

Tiårsrenten faller

Blant enkeltaksjer stiger General Motors over ti prosent etter at bilprodusenten meldte om aksjetilbakekjøp på 10 milliarder dollar og økte utbyttet med 33 prosent, ifølge Reuters, gjengitt av TDN Direkt.

Freyr-aksjen stiger nær 20 prosent, etter kraftige fall både mandag og tirsdag, som fulgte i kjølvannet av nyheten om oppsigelser og lederbytter. Aksjen er fortsatt ned rundt 90 prosent fra toppen som ble nådd for litt over et år siden.

Freyr-styreleder Tom Einar Jensen sa onsdag at «ryktene om at vi er døden nær er sterkt overdrevet».

– Vi gikk på børs i New York 8. juli 2021 – åpenbart et bedre øyeblikk fra selskapets ståsted enn der vi er nå. Men jeg tror faktisk vi er i en bedre posisjon nå enn vi var den gangen, sa Freyrs styreleder Tom Einar Jensen onsdag. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid er på 4,3 prosent, ned fra 4,4 prosent dagen før. I midten av oktober nådde tiårsrenten en topp på fem prosent, men har siden falt jevnt og trutt. Aksjemarkedet styrer nå mot femte uke på rad med oppgang.

Tiårsrenten refereres gjerne til som verdens viktigste rente, fordi den påvirker andre renter og finansielle størrelser verden over. Renten er særlig viktig for verdsettelsen av vekstselskaper som er priset etter en forventning om fremtidig inntjening.

Kjendisinvestor tar veddemål

Tirsdag endte med svak oppgang for børsindeksene etter at Fed-guvernør Christopher Waller, medlem av sentralbankens rentekomité, antydet at pengepolitikken var tilstrekkelig stram til at inflasjonen kan komme ned igjen til en årsvekst på to prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I rentemarkedet prises det inn nær hundre prosent sannsynlighet for at renten blir holdt uendret ved rentemøtet den 13. desember. På bare halvannet år har Fed hevet renten fra null til et intervall på 5,25-5,5 prosent, det høyeste nivået siden årtusenskiftet.

Samtidig prises det inn over 40 prosent sannsynlighet for at renten kuttes allerede så tidlig som mars, og nær 100 prosent sannsynlighet for at det skjer innen juli.

Kjendisinvestoren Bill Ackman, som leder forvaltningsselskapet Pershing Square Capital, tror det kan komme rentekutt allerede tidlig på nyåret.

– Vi vedder på at Federal Reserve må kutte rentene tidligere enn folk tror, sier Ackman til Bloomberg, og legger til at det er deres store veddemål på makrosiden akkurat nå.

Ackman bemerker at realrentene er blitt høye, og han er derfor slett ikke er overbevist om at den amerikanske økonomien styrer mot en såkalt myk landing, der prisveksten kommer ned uten at arbeidsledigheten stiger kraftig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bill Ackman tror Federal Reserve snart må kutte rentene. (Foto: Mike Blike/Reuters) Mer...

– Jeg mener det er en reell risiko for en hard landing hvis Fed ikke begynner å kutte renten ganske snart, sier Ackman.

Reviderte tall viser imidlertid at den amerikanske økonomien fikk en annualisert vekst på knallsterke 5,2 prosent forrige kvartal. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.