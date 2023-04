Artikkelen fortsetter under annonsen

Styret i Jordanes AS bytter ut nåværende konsernsjef Dag Teigland med Jan Bodd, en av gründerne i Jordanes. Det melder selskapet tirsdag ettermiddag, og sjefsbyttet trer i kraft fra i dag av.

– På vegne av Jordanes vil jeg takke Dag for hans innsats. Han har gjort en god jobb med å forberede selskapet for børsnotering, men styret tror selskapet er bedre tjent med en av grunnleggerne av selskapet som konsernsjef fremover, sier Stig Sunde, styreleder i Jordanes i en pressemelding.

Dag Teigland er overfor DN klar på at det ikke er noen dramatikk i sjefsbyttet.

– Vi har jobbet målrettet med å gjøre Jordanes klar for en børsnotering. Vi er helt enige i veien videre, og har en fortsatt god relasjon, skriver han i en sms.

– Styret har imidlertid kommet til konklusjonen at det vil vise et sterkere engasjement fra opprinnelige gründere om en av dem sitter som administrerende direktør, fortsetter han.

Han legger til at det er et styrets privilegium å ansette administrerende direktør.

– Så da må jeg vike. Slik er det i næringslivet. Det er et fantastisk selskap og en veldig solid organisasjon, og jeg ønsker dem lykke til videre i prosessen med børsnotering, avslutter han.

Vil at gründerne skal være mer involvert

Styreleder Sunde vil ikke kommentere hvor lenge sjefsbyttet har vært diskutert, men bekrefter at beslutningen ble tatt i dag tirsdag.

– Det står at styret mener Jordanes er bedre tjent med en av gründerne som konsernsjef. Hva menes med det?

– Styret har funnet ut at det vil at gründerne skal være enda mer involvert, og det er vi motivert for. Dette er vår baby, og den har styret sagt at vi skal ta vare på videre, sier Sunde til DN.

– Det er klart at jeg og Jan startet dette selskapet, vi har en betydelig investering i selskapet og har en veldig stor interesse av å føre selskapet videre, vokse, og bli enda bedre, fortsetter han.

– Er Jan Bodd, som gründer, bedre egnet til dette enn Dag Teigland?

– Dag Teigland har gjort en veldig god jobb, så dette er styret som har sagt at de gjerne ser at vi involverer oss mer.

Eier en rekke merkevarer

Juvelen i Jordanes er næringsmiddelselskapet Scandza, som eier kjente merkevarer som Synnøve Finden, Sørlandschips, Leiv Vidar og Finsbråten. Jordanes-konsernet omsatte for 5,8 milliarder kroner i 2021, der Scandza sto for over fire milliarder kroner.

Gründerne Jan Bodd og Stig Sunde eier, sammen med partneren Karl Kristian Sunde samt rundt 100 ansatte, rundt 52 prosent av Jordanes. Storebrand-fondet Cubera eier en tredjedel.

Jens Ulltveit-Moe er også på eiersiden med en eierandel på litt over ti prosent, en eierandel han fikk da han solgte Umoe Restaurants til Jordanes under pandemien.

– Kom brått på

Før tiden som konsernsjef i Jordanes, satt Teigland i 12 år som administrerende direktør i Holta Invest. Der var han med på å etablere og utvikle Active Brands, selskapet bak merkevarer som Bjørn Dæhlie, Sweet Protection, Johaug og Kari Traa. Før dette har Teigland hatt ledende stillinger i Elkem og vært konsernsjef i Tinfos.

På spørsmål om hvor veien går videre, og hvorvidt han vil fortsette i Jordanes, sier Teigland at det som konsernsjef er naturlig å fratre umiddelbart.

– I lys av at dette kom brått på har jeg ingen planer akkurat nå, men skal forsøke å skjøtte et par styreverv bedre enn jeg har hatt anledning til de siste månedene.

– Det er mange spennende muligheter der ute, og jeg tar med med mye god læring videre fra Jordanes, skriver Teigland.

Samtidig med ansettelsen av Teigland i november, ble Peter Riise og Daniel Bratli ansatt for å jobbe med oppkjøp og fusjoner. Teigland selv har hentet inn Knut Ansten som ny finansdirektør, og bestillingen fra eierne var å bygge et «slagkraftig industrielt investeringsselskap».

Børsplaner

For drøyt halvannet år siden skrev DN at Jordanes ville ta Scandza på børs med tidligere finansminister Siv Jensen som styreleder, men da kapitalmarkedene surnet på starten av året valgte eierne å legge børsnoteringen på is. Jensen gikk derfor av som styreleder, men er fortsatt tilknyttet selskapet som rådgiver.

I stedet for å gå på børs valgte selskapet å hente 1,5 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet. I høst uttalte Teigland at det imidlertid fortsatt var behov for vekstkapital. Og denne gangen var det ikke bare Scandza, men hele Jordanes som ble vurdert børsnotert.

– Det ligger i kortene at vi på et eller annet tidspunkt vil ta selskapet å børs. Vi har et ønske om å vokse, men også få frem verdiene i de underliggende virksomhetene. Konkrete børsplaner må vi komme tilbake til, sa Teigland.

Selskapet har tidligere i år uttalt at målet er børsnotering før 2023 er omme, og styreleder Sunde bekrefter at arbeidet med børsnotering fortsetter som før, også etter sjefsbyttet.

Jordanes-gruppen omsatte for 5,6 milliarder kroner i 2022, en økning på en snau milliard fra 2021. Omsetningsøkningen tilskrives i hovedsak oppkjøpet av Dely.

