Administrerende direktør Magnus Billing i Alecta, som er en av Sveriges største pensjonsforvaltere, må gå av med umiddelbar virkning, opplyser selskapet mandag morgen.

Det besluttet styret etter å ha hatt diskusjoner om veien videre for Alecta og om hvordan tilliten skal kunne gjenvinnes, fremgår det av meldingen.

– Vi vil takke Magnus Billing for det enorme arbeidet han har lagt ned i løpet av sin tid i Alecta, for selskapets og kundenes beste, sier styreleder Ingrid Bonde.

Tapte nær 20 mrd.

Alecta var storeier i den amerikanske banken Silicon Valley Bank, som kollapset for noen uker siden. Alecta var også på eiersiden i First Republic Bank og Signature Bank, som også ble hardt rammet av bankuroen.

Ifølge en pressemelding fra Alecta i starten av april pådro selskapet seg et tap på 19,5 milliarder svenske kroner som følge av bankkrisen i USA.

«Styret har nå kommet frem til at Alecta trenger et nytt lederskap for å gjennomføre nødvendige forandringer i kapitalforvaltningen og gjenopprette tillit», heter det i pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag morgen.

Får med seg ti mill.

Dagens Industri skriver at styret besluttet å sparke Billing på et ekstra styremøte mandag ettermiddag.

– Vi har hatt ytterligere diskusjoner i styret og har kommet frem til at vi behøver et nytt lederskap for å gjenopprette tilliten – skaden på tilliten var så stor, sier styreleder Bonde til DI.

Overfor den svenske avisen beskriver hun det som en vanskelig beslutning.

Billing har vært toppsjef i Alecta siden 2016. Han får nå med seg 18 månedslønner, som tilsvarer rundt ti millioner kroner, ifølge DI.