Golar LNG, der investor Tor Olav Trøim er styreleder og storeier, har solgt 4,4 millioner aksjer i gassrederiet Cool Company, fremgår det av en melding tirsdag formiddag.

Salget ble gjort til en kurs på 130 kroner per aksje, noe som betyr at Trøim og Golar har solgt aksjer for 580 millioner kroner. Cool Company-aksjen omsettes i skrivende stund for 138,8 kroner på Oslo Børs, og har steget nesten fem prosent siden sluttkurs mandag.

Etter transaksjonen eier Golar LNG én aksje i Cool Company.

Gassrederiet la frem tall for fjerde kvartal og hele 2022 før børsåpning tirsdag, der det fremkom netto inntekter på 33 millioner dollar i fjorårets siste tre måneder.

Hentet milliardbeløp i høst

Det var i desember 2021 at Trøims gassfraktrederi Golar LNG meldte at det skulle danne et nytt selskap som skulle ta over åtte av Golars skip og noteres på lavterskelsbørsen Euronext Growth.

Selskapet fikk navnet Cool Company og ble notert 22. februar i fjor, kun to dager før Russland invaderte Ukraina og skapte sjokktilstander i gassmarkedet. Aksjen har steget rundt 60 prosent siden noteringen, og egenkapitalen prises nå til 7,4 milliarder kroner.

I fjor høst hentet selskapet inn 1,8 milliarder kroner i ny kapital, gjennom utstedelse av 13,7 millioner nye aksjer. Tegningskursen i emisjonen ble satt til 130 kroner.

Også da gjennomførte Golar LNG et større nedsalg, og kvittet seg med åtte av de 12,5 millioner aksjene det eide i Cool Company på det tidspunktet. Trøim og Golar fikk da over en milliard kroner fra salget.

Største aksjonær EPS Ventures forhåndstegnet seg og ble tildelt aksjer for 134,1 millioner dollar i kapitalinnhentingen, og eier i dag rett i underkant av 50 prosent av aksjene i Cool Company etter at de nye aksjene ble utstedt.

Pengene ble brukt til kjøp av fire skipseiende selskaper fra Quantum Crude Tankers, som er nært tilknyttet EPS Ventures. De fire skipene kostet totalt 660 millioner dollar, hvorav 500 millioner dollar er gjeldsfinansiert, og provenyet på 170 millioner dollar utgjorde egenkapitalandelen.

Største eier kjøpte

Ikke lenge etter at Golar LNGs nedsalg ble kjent, fremgikk det i en ny melding at det var største eier i Cool Company, EPS Ventures, som kjøpte Trøims eierandel.

Det betyr at EPS Ventures øker sin eierandel til 31,3 millioner aksjer i Cool Company, tilsvarende 58,21 prosent av aksjene. Kjøpet ble gjort til en kurs på 130 kroner per aksje.

Golar LNG kom deretter med sine egne tall for fjerde kvartal og 2022 som helhet. Trøims gassfraktrederi hadde driftsinntekter på 267,7 millioner dollar i 2022, en økning på tre prosent fra året før. Nettoinntektene ble nesten doblet, og endte i fjor på 939,1 millioner dollar.

I kvartalsrapporten skriver Golar at det ser på muligheter for utbyttebetalinger og/eller et nytt tilbakekjøpsprogram av egne aksjer.