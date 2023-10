Artikkelen fortsetter under annonsen

De siste årene har vært en berg-og-dal-bane for den profilerte finansmannen Tore Aksel Voldberg (60). I koronaåret 2020 leverte han et kjemperesultat på 880 millioner kroner, før han året etter tapte 202 millioner kroner.

Det blekner sammenlignet med fjorårets enorme tap.

For onsdag kveld viser konsernregnskapet fra investorens heleide Aspestrand Holding et tap før skatt på 982 millioner kroner i 2022.

Milliardskrell

Det var i 2021 at Voldberg opprettet det nye holdingselskapet Aspestrand Holding, der han har lagt inn investeringsselskapene Dukat as og Skøien as, i tillegg til Aspestrand Eiendom.

Investoren er kjent for å ta stor risiko i aksjemarkedet med lite penger i banken og høy belåning av aksjeporteføljen. Ved utgangen av fjoråret hadde aksjeporteføljen krympet drastisk.

Ved utgangen av 2021 var de markedsbaserte aksjene bokført til 1,29 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2022 var de markedsbaserte aksjene bokført til 206 millioner kroner.

Det vil si at mer enn én milliard av børsporteføljen er borte på ett år.

Nesten 30 millioner kroner var plassert i bankinnskudd og lignende.

Egenkapitalen i Aspestrand-konsernet har nå smuldret opp fra over en milliard kroner til snaue 100 millioner kroner ved inngangen til 2023.

Den samlede gjelden i konsernet var på 410 millioner kroner ved årsskiftet.

Ifølge aksjonærtjenesten Holdings sitter Tore Aksel Voldberg i dag på aksjer for rundt 120 millioner kroner, der mesteparten stammer fra Nykode Therapeutics. Forrige uke skrev Finansavisen at Voldbergs portefølje var redusert til drøye 110 millioner kroner fra snaue to milliarder kroner for to år siden.

Aspestrand Holding AS, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning -952 -155 -% Driftsresultat (ebit) -961 -162 -% Resultat før skatt -982 -202 -%

Venter mer usikkerhet

Det siste drøye årets børsnedtur følger et par år der Voldberg har opplevd champagnestemning på Børsen. En bit av Vaccibody-emisjonen i 2019 fikk østfoldingens portefølje til vokse kraftig i verdi, da farmasiaksjen som nå er kjent som Nykode vinteren 2021 hadde steget 370 prosent på et drøyt år. Med en større portefølje og større hopp inn og ut av aksjonærlister, gjerne i mindre selskaper der slikt også lettere oppdages, har Voldbergs navn ofte blitt registrert på børsradaren.

Han tok solid sats i Kahoot, Nordic Semiconductor og Solon Eiendom, og nylig dukket han opp med et lite lodd i Atlantic Sapphire.

Men at hans navn dukker opp og omtales i mediene, har ikke gjort ham mer taletrengt. Knapt nok noe har fått ham til å stille opp, det være seg enkeltinvesteringer, hans samlede portefølje eller personlig saker – som da det for 20 år siden ble kjent at vennen Alf Ulven hadde ytt ham et lån på 75 millioner kroner for å kjøpe en av Oslos mest prangende boliger, Skøien hovedgård, eller da han var gift med – og senere skilte seg fra – Julie Brodtkorp.

Voldberg investerer i aksjemarkedet gjennom Dukat og Skøien. I Skøien var tapene på 827 millioner kroner før skatt og egenkapitalen redusert til rundt 100 millioner kroner. I Dukat var tapene på 171 millioner kroner før skatt og egenkapitalen negativ med 80 millioner kroner.

Det har ikke lykkes DN å komme i kontakt med Voldberg onsdag kveld.

I årsberetningen til Aspestrand Holding skriver han at det er høy grad av risiko i finansmarkedet om dagen. Der står det videre at selskapet opplever usikkerhet i markedet og volatilitet i verdi av sine investeringer, blant annet som følge av den pågående konflikten etter at Russland i fjor invaderte Ukraina. Det pekes også på at renter, inflasjon og økonomisk vekst i det korte og mellomlange bildet også setter agendaen i finansmarkedene.

– Den høye geopolitiske usikkerheten er, og vil sannsynligvis i lang tid fremover være, en bekymring markedene i større grad må lære seg å leve med. I tråd med dette forventer selskapet en del usikkerhet i tiden fremover, heter det i årsberetningen.

Voldberg tok i fjor ut et utbytte på 7,53 millioner kroner, fremgår det av regnskapet.

