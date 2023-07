Artikkelen fortsetter under annonsen

Damian Williams, statsadvokat på Manhattan, informerte om tiltalen i en video på Twitter tirsdag.

– I dag har kontoret mitt, det særlige distriktet i New York, satt Joe Lewis, den britiske milliardæren, under tiltale for å ha organisert en frekk plan for innsidehandel, sier Williams.

Påtalemyndigheten anklager Lewis for å ha viderebrakt informasjon fra selskaper han har investert i, til venner, personlige assistenter, privatflypiloter og romantiske relasjoner.

Kraftig forsvar

En advokat som representerer Joe Lewis opplyser at milliardæren frivillig har reist til USA for å svare for anklagene, som vedkommende betegner som «dårlige gjennomtenkte» – og at Lewis vil stille med et kraftig forsvar i retten.

Tiltalen består av 19 punkter, hvorav 16 omhandler svindel med verdipapirer og tre dreier seg om sammensvergelser.

– Ingenting av dette var nødvendig, sier statsadvokat Williams i videoen.

– Drysset gaver

– Joe Lewis er en rik mann. Men vi mener han brukte innsideinformasjonen som en måte å gi kompensasjon til ansatte eller å drysse gaver over venner og elskere. Det er klassisk korrupsjon. Det er bedrageri. Og det er ulovlig, fortsetter statsadvokaten.

Joe Lewis grunnla investeringsselskapet Tavistock Group. De påståtte lovbruddene skal ha funnet sted mellom 2013 og 2021.