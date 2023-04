Artikkelen fortsetter under annonsen

Bioteknologiselskapet Bergenbio er i hardt vær på Oslo Børs. Det siste året har aksjen falt over 88 prosent, en aksje har på dermed gått fra å omsettes fra 18 kroner til 2 kroner.

Så langt i år har aksjen vært gjennom en nærmest sammenhengende nedtur.

Storaksjonær Trond Mohn tjente gode penger på selskapet tilbake i 2021, men det har imidlertid snudd fullstendig for selskapet siden, som driver med utvikling av medisiner og teknologi til bruk i kreftbehandling og koronabehandling. Som største aksjonær sitter han med over 24 millioner aksjer i selskapet.

Etter at selskapet meldte om nok en runde med pengeinnhenting tirsdag kveld, sendte investorene aksjen rett ned onsdag. Ved børstenging var fasit et fall på 52,9 prosent, hvilket innebærer at markedsverdien halverte seg onsdag.

Fallet tilsier også at Mohn og hans investeringsselskap Meteva har tapt over 386 millioner på aksjene det siste året.

DN har ikke lyktes med å få en kommentar fra Trond Mohn foreløpig.

Trond Mohn Alder: 80

80 Stilling: Investor med base i Bergen. Styreleder i investeringsselskapene Wimoh as og Meteva as.

Investor med base i Bergen. Styreleder i investeringsselskapene Wimoh as og Meteva as. Er glad i å handle med valutaer og er meglerhuset Arctic Securities' største eier. Han er også største eier i kapitalforvaltningsselskapet Borea, samt største aksjonær i kreftforskningsselskapet BerGenBio, som gikk på børs i 2017.

Bakgrunn: Født i Skottland og oppvokst i Bergen sammen med tvillingbroren Stein og søsteren Marit. Utdannet som siviløkonom ved Universitetet i Mannheim. Begynte i Frank Mohn as i 1970 og ble administrerende direktør i bedriften i 1986. Er kommandør av St. Olavs Orden.

Født i Skottland og oppvokst i Bergen sammen med tvillingbroren Stein og søsteren Marit. Utdannet som siviløkonom ved Universitetet i Mannheim. Begynte i Frank Mohn as i 1970 og ble administrerende direktør i bedriften i 1986. Er kommandør av St. Olavs Orden. Kjæreste med Bodil Friele. Troner høyt på formuestoppen i Bergen sammen med sønnen Frederik. Har gitt milliarder i gaver til forskning, utdannelse og idrett. Er en av fotballklubbene Brann og Tromsøs «rike onkler».

Raset i Bergenbio-aksjen onsdag tilsvarer et verdipapirtap på omkring 55,5 millioner kroner for Mohn.

Forpliktet seg

Styret i Bergenbio meldte tirsdag kveld at det har vedtatt å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon for å hente inn et bruttoproveny på inntil 250 millioner kroner.

De tre forgående handelsdagene hadde den volumvektede gjennomsnittskursen vært 4,62 kroner, som med rabatten på 37,5 prosent ville betydd en tegningskurs på 2,89 kroner.

BerGenBio BerGenBio er et bioteknologiselskap som på klinisk stadium utvikler medisiner og teknologi for aggressive sykdommer, blant annet kreft og alvorlige luftveisinfeksjoner.

Trond Mohns investeringsselskap Meteva er største eier, statlige Investinor, som forvaltes via Nærings- og fiskeridepartementet, er den nest største eieren.

Selskapet har hovedkvarter i Bergen.

I børsmeldingen ble det klart at flere av investorene har på forhånd forpliktet seg til å tegne seg aksjer i emisjonen. Trond Mohn er på liste, og gjennom investeringsselskapet Meteva har han på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for 65 millioner kroner.

Det etter å ha kjøpt 100.000 aksjer i september i fjor til en kurs på 10 kroner.

– Brutalt

DNB-analytiker Geir Hiller Holom sier Bergenbio befinner seg i et ekstremt tøft marked.

– Biotekselskapene trenger jevnlig å hente penger fordi de ikke har inntekter og som oftest høye utviklingskostnader. Vi så i oktober i fjor det vi tolket som tegn til lav investorinteresse da Bergenbio fikk et «kriselån» på 100 millioner kroner fra Trond Mohn, sier Holom.

Les også: BerGenBio får millionlån fra storaksjonær Trond Mohn

I fjor høst nedjusterte meglerhuset DNB Markets kursmålet fra 22 til ni kroner og tok da bort sin kjøpsanbefaling på aksjen. I skrivende stund ligger meglerhusets kursmål på én krone.

– Det er dessverre veldig lite positivt å melde om selskapet. Tirsdagens emisjon peker på noe viktig, at betingelsene reflekterer hvor tøft markedet er. Det var stor rabatt for å få investorene til å investere. En brutal emisjon for eksisterende eiere, legger Holom til.

Fremover blir det viktig for selskapet at det klarer å følge tidsplanen, har god pasientrekruttering til sin studie, samtidig som de klarer å kutte i kostnadene, ifølge Holom.

Etter dagens fall har Bergenbio en markedsverdi på rundt 188 millioner kroner. Til sammenligning hadde selskapet en markedsverdi på 730 millioner kroner i september i fjor.

Går fortsatt i minus

Da Bergenbio la frem sin kvartalsrapport for fjerde kvartal 2022, viste den at selskapet hadde et driftsresultat på minus 76 millioner kroner. I tilsvarende kvartal i fjor lå driftsresultatet på minus 67 millioner kroner.

Samtidig hadde selskapet en kontantbeholdning ved utgangen av året på 151 millioner kroner. Allerede da selskapet la frem kvartalsrapporten ble det klart at det ville hente penger.

Den nåværende kontantposisjonen kombinert med en aksjonærlånsfasilitet ventes finansiere planlagte aktiviteter gjennom 2023. Det vil imidlertid være nødvendig å søke ytterligere finansieringsmuligheter i 2023, heter det.