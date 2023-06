Artikkelen fortsetter under annonsen

Søndag gikk Norges store tennisstjerne Casper Ruud på grusen i sin andre strake French Open-finale. Ingen nordmann har vært i nærheten av det samme. Etter å ha feid tyske Alexander Zverev av banen med forrykende spill i semifinalen, møtte han tennislegenden Novak Djokovic.

Begge hadde muligheten til å skrive historie.

Ruud kunne ta sin første Grand Slam-tittel. Djokovic kunne ta sin 23. Grand Slam-tittel og bli den mestvinnende tennisspilleren på herresiden.

Ruud startet kampen fenomenalt med blankt servegame for deretter å bryte serven til Djokovic. Men Djokovic dro til slutt i land det lange og neglebitende førstesettet og siden så han seg ikke tilbake. Serberen sørget for å skrive seg inn i historiebøkene med 3-0-seieren og vant samtidig 2,3 millioner euro. Ruud fikk halvparten for annenplassen.

Men det er ikke i premiepengene de virkelig store summene ligger.

De finnes i sponsoravtalene.

Novak Djokovic jubler etter å ha vunnet Roland Garros-finalen i helgen. (Foto: Beate Oma Dahle/NTB) Mer...

– Snudd på hodet

– Det er helt snudd på hodet. For 20 år siden var nordmenn gode i de norske idrettene. Beløpene var begrenset til det norske markedet. Det er det ikke nå. Det er mye større individuell kraft. Det gjøres mye mer personlige avtaler nå enn før, sier Jacob Lund mangeårig sponsorsjef i DNB, i dag eier og sjef i Sponsorconsult as.

Jacob Lund, her fotografert ved en tidligere anledning. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Da Ruud sto i US Open-finalen i fjor høst, anslo Lund sponsorverdien til tennisesset fra Snarøya til mellom 50 og 100 millioner kroner. Med finaleseier kunne verdien fort komme opp i 200 millioner kroner.

DN har bedt Lund om en statusoppdatering på hvor stort potensialet er. Ifølge Lund kan 24-åringen bli verdt mellom 250 og 300 millioner kroner i sponsormarkedet dersom han vinner et par Grand Slam-titler. Da vil han nemlig bli vurdert som en av de virkelig store.

– Han er bare blitt bedre. Han har mer å slå i bordet med, sier Lund.

Casper Ruud har spilt seg til finalen i tre av de siste fem Grand Slam-turneringene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I dag har Ruud flere velkjente norske navn som sponsorer: meglerhuset Arctic, oppdretteren Salmar og oljeselskapet Aker BP er blant dem. Lund mener Ruud egentlig er blitt for stor og dyr for det norske sponsormarkedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det vil være veldig vanskelig å kapitalisere de pengene i Norge, sier han.

Så langt i karrieren har Casper Ruud spilt seg til premiepenger på drøye 15 millioner dollar, eller over 160 millioner kroner.

Haaland: Én milliard

Ifølge Lund er det attityden til Ruud som gjør ham attraktiv for sponsorene.

– Han er fordragelig. Det betyr veldig mye. Akkurat som Haaland. Det er noe urnorsk over dem. Benene på jorden og ikke noe fakter, sier den tidligere sponsorsjefen.

– Når du først nevner Haaland, hva er han verdt i sponsormarkedet?

– Én milliard kroner, svarer Lund kontant, og viser til Erling Braut Haalands gigantavtale med Nike som ifølge The Athletic vil være verdt opp mot 250 millioner kroner i året.

Erling Braut Haaland feirer med trofeet etter Manchester City slo Inter 1–0 i Champions League-finalen lørdag. (Foto: Molly Darlington/Reuters/NTB) Mer...

Med Ruud og Haaland vurdert, benytter DN like gjerne muligheten til å kaste ut et par andre norske idrettsnavn som presterer i idretter der pengene er store.

Golfstjernen Viktor Hovland tok nylig karrierens største seier da han gikk til topps i storturneringen The Memorial. Dette var hans fjerde seier på PGA-touren og nordmannen er nå ranket som verdens femte beste golfer. Førstepremien i The Memorial var på nesten 40 millioner kroner. Ifølge Lund er Hovland verdt omtrent det samme som Casper Ruud i sponsormarkedet. Det er snakk om tresifrede millionbeløp.

Publikum fulgte med da Viktor Hovland vant storturneringen The Memorial i USA forrige helg. (Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP/NTB) Mer...

Dennis Hauger fra Aurskog har gått gradene i motorsporten. I dag kjører den 20 år gamle Red Bull-junioren i Formel 2 der han ligger i øvre sjiktet av tabellen. Om Hauger kommer seg opp i Formel 1 og leverer sakene kan han være verdt rundt 200 millioner i sponsormarkedet, mener Lund.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.