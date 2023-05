Artikkelen fortsetter under annonsen

Til tross for rekordsvak krone, nok en renteheving fra Norges Bank, fortsatt dyrere strøm enn normalt og stadig økende levekostnader, er det foreløpig ingen tegn til at det påvirker nordmenns reiseplaner for sommeren.

– Vi diskuter stadig hvorfor vi ikke merker noe til den svake kronekursen i bestillingene. Men det er tydelig at reiselysten trumfer bekymringene for egen økonomi, sier Mari-Anne Zachrisson.

Hun er sjef for charterkonsernet Ving i Norge.

– Redd de blir skuffet

På grunn av pandemien har mange nordmenn ikke vært på utenlandsferie på tre år, påpeker Zachrisson.

– Og mange har nok satt av penger gjennom lang tid for å realisere feriedrømmen i år. Fortsatt er det det dyreste og beste som selges først, og fortsatt skal de fleste til Spania og Hellas. Så er det nok noen som tenker å ta ferien litt på sparket og kjøpe en billig restplass. Jeg er redd de blir skuffet. For billige restplasser blir det ikke mange av i år, sier Zachrisson.

Marie-Anne Zachrisson, norgessjefen i charterkonsernet Ving, sier det er de dyreste reisene som selges aller først. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Ving hadde 99,6 prosent belegg på flyene i april. For mai er nær 98 prosent av setene solgt.

– Så det kommer til å bli smekkfullt også denne måneden. Og det er veldig uvanlig, for mai pleier alltid å være vanskelig å fylle, sier hun.

Heller ikke konkurrenten TUI merker noe til at kronekursen påvirker reiselysten.

– Sommeren ser fortsatt veldig bra ut. Økningen i salget har holdt seg stabilt helt siden januar, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren.

– De aller fleste skal fortsatt til Spania og Hellas. Samtidig selger vi også noe mer til Albania, Tyrkia og Bulgaria, der økningen for barnefamiliene særlig kommer på all-inclusive, fordi det både er praktisk og gir enklere oversikt over feriebudsjettet, sier hun.

Etterspørselen har blant annet ført til at TUI har satt opp 53 ekstra avganger fra Oslo til Kreta, Rhodos, Kypros og Palma på Mallorca.

– Vi så oss rett og slett nødt til det fordi etterspørselen var så stor, sier hun.

Nora Aspengren er kommunikasjonssjef i charterkonsernet TUI. (Foto: Pressefoto)

Erik Brynhildsbakken i Color Line driver ferger fra Norge til Danmark, Sverige og Tyskland.

– Vi ser tydelig at det er blitt deilig å være dansk i Norge. Nærmarkedene våre har virkelig fått øynene opp for Norge som ferieland – godt hjulpet av kronekursen. Så alt ligger an til at sommeren 2023 blir virkelig sterk for norsk reiseliv, sier han.

– Men med en eurokurs på vei til 12 kroner og danskekronen nærmere 1,60, er det mye dyrere for nordmenn å reise ut?

– Ja, men foreløpig virker det som om nordmenn er ganske motstandsdyktige mot svak krone. Våre tall viser i alle fall at reiselysten blant nordmenn er på linje med fjoråret.

Også Gunnar Grosvold hos Norges største turoperatør med rutefly, Escape Travel, har samme svar på spørsmålet om kronekursen demper ferielysten:

– Nei, vi merker det ikke, sier han.

Terje Berge, kommersiell direktør for Finn reise, tror reiselysten blir dempet med et par rentehevinger til, slik Sverige nå opplever. (Foto: Per Thrana)

Har stoppet opp i Sverige

Terje Berge, kommersiell direktør for Finn Reise, melder at mai og juni er fantastisk bra.

– Resten av sommeren også. Da tenker jeg ikke bare på charter, men også på operatørene som selger andre fly- og hotellpakker. Og de aller fleste av oss er tydeligvis vanedyr som bestiller reiser til dyre euroland som før.

Han er siden romjulen vært forbauset over salgsøkningen.

– Så er spørsmålet hvor lenge det varer. Vi ser i Sverige, der rentene har økt mer enn i Norge, at bookingveksten har stanset opp. Så jeg tror nok, med ytterligere et par renteøkninger i Norge, at det vil påvirke bestillingene også her, sier Berge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.