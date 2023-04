Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi tok et valg på vegne av Sveits, UBS' stilling i landet, og basert på hva som var best for det globale finansielle systemet, sa Kelleher til de oppmøtte på bankens årlige generalforsamling, som gikk av stabelen i Basel onsdag ettermiddag.

Som kjent gikk UBS med på å kjøpe Credit Suisse for 3,25 milliarder dollar – omtrent halvparten av markedsverdien på tidspunktet avtalen ble inngått – etter at den skandalerammede banken var på randen av kollaps i midten av mars.

Avtalen som ble fremforhandlet av sveitsiske myndigheter innebar at den sveitsiske sentralbanken stilte opp med støtte på opptil 100 milliarder sveitserfranc, gjennom et såkalt «assistert likviditetslån». Men selv med nedsidebeskyttelse fra sentralbanken mener Kelleher det fortsatt er en stor mengde risiko knyttet til integreringen av Credit Suisse.

– Dette er på ingen måte en enkel avtale å gjennomføre, sa Kelleher.

Credit Suisse-aksjene vil bli tatt av børs når oppkjøpsavtalen er ferdigstilt, noe som ikke vil skje før om noen måneder. Etter avtalen vil aksjonærene motta én UBS-aksje for hver 22,48 Credit Suisse-aksje de eier.

Ved utgangen av 2022 var Oljefondet oppført som den tredje største aksjonæren i UBS.

UBS' styreleder Colm Kelleher. (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP / NTB) Mer...

Aksjonærer skeptiske

– Dette er en stor oppgave. Vi hadde kun 48 timer på å gjennomføre en grundig gjennomgang av selskapet. Mange spørsmål er fortsatt ubesvarte, sa visestyreleder i UBS Lukas Gähwiler til forsamlingen, gjengitt av Financial Times.

– Jeg kan forstå hvorfor folk er forvirret, til og med sinte, la han til.

Oppkjøpet av Credit Suisse vil føre til at UBS blir verdens fjerde største bank, med over 5000 milliarder dollar under forvaltning. Dette får enkelte aksjonærer til å reagere.

– Vi er bekymret for den nye gigantbanken, sa Vincent Kaufmann, sjef for Ethos-stiftelsen som er en gruppe som representerer mer enn tre prosent av UBS-aksjene.

– Det er en enorm konsentrasjon av risiko i det sveitsiske markedet. Omtrent 50 prosent av alle boliglån i Genève vil bli holdt av banken, bemerket han videre.

Nicholas Götschmann, som talte på vegne av en større aksjonærgruppe, uttalte at UBS' beslutning om å overta Credit Suisse også fører til at UBS overtar bankens risiko «som vi har advart mot i årevis». Han ba UBS videre om forsikringer om at banken ville handle raskt for å redusere risikofylte investeringsaktiviteter.

Den avtroppende toppsjefen, nederlandske Ralph Hamers, vinket til publikum på slutten av generalforsamlingen i Basel onsdag. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP/NTB) Mer...

«Absolutt ikke»

Den siste knappe måneden har budt på stor dramatikk i finansmarkedene. Panikkangsten spredte seg raskt da Silicon Valley Bank i California måtte ta store tap på investeringer i langsiktige statsobligasjoner, etter at flere kunder hadde begynt å be om uttak av innskudd.

Bankfrykten spredte seg etter hvert til Europa og nærmere bestemt Sveits og Credit Suisse.

Da styrelederen i Credit Suisses største aksjonær, Saudi National Bank, utelukket tilførselen av ytterligere kapital til den skandalerammede banken, skulle det bli kroken på døren.

«Absolutt ikke», var svaret som ble gitt på spørsmål om det var aktuelt for Saudi National Bank å stille med nye penger. Under en uke senere ble det klart at UBS tok over Credit Suisse.

I forrige uke ble det klart at UBS henter tilbake en gammel sjef, Sergio Ermotti. Han får oppgaven med å lose «nye» UBS gjennom det som utvilsomt vil bli en omfattende prosess.

Integreringen av Credit Suisse vil ta mellom tre og fire år. Anslaget tar ikke høyde for tiden det vil ta å avvikle den sveitsiske storbanken, ifølge Bloomberg.

