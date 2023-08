Artikkelen fortsetter under annonsen

Kredittvurderingsbyrået Fitch har nedgradert USAs kredittvurdering fra AAA til AA+. Fitch skriver blant annet at dette «gjenspeiler den ventede finansielle forverringen de neste tre årene, en høy og voksende statsgjeld».

De asiatiske børsene faller bredt onsdag morgen. Ellers er det lite som tyder på at markedet gjør annet enn å trekke på skuldrene.

USAs tidligere finansminister og amerikansk økonomiprofessor, Larry Summers, trekker ikke bare på skuldrene. Han rister også på hodet.

– Absurd

– Tanken om at dette skaper en risiko for mislighold av amerikansk statsgjeld er absurd og jeg synes ikke Fitch har noe ny og nyttig innsikt om situasjonen, sier han til Bloomberg.

Han mener tvert imot at dataene de siste månedene har vist økonomien er sterkere enn hva mange trodde, som igjen er godt nytt for kredittverdigheten til amerikansk statsgjeld.

– Jeg kan ikke se for meg en eneste seriøs kredittanalytiker som vil vektlegge dette, sier han.

Heller ikke den verdenskjente økonomen Mohamed El-Erian forstår nedgraderingen. På X, tidligere Twitter, kaller den egyptisk-amerikanske eksforvalteren det rart.

– Jeg er forvirret over mange aspekter av denne kunngjøringen. Også tidspunktet. Jeg mistenker at jeg ikke er den eneste. Den store majoriteten av økonomer og markedsanalytikere som ser på dette vil trolig være like forvirret av argumentasjonen og tidspunktet, skriver El-Erian.

En annen kjent amerikansk økonom, Paul Krugman, tar også til tastaturet for å ytre sin irritasjon.

– Det er helt sikker en historie bak dette, men hva enn det er, er det en historie om Fitch og ikke om amerikansk kredittverdighet, skriver han på X.

USAs nåværende finansminister, Janet Yellen, er sterkt uenig med Fitch. Hun kaller nedgraderingen vilkårlig og basert på gamle data, skriver Financial Times.

Stikk til økonomien

I vurderingen nevner Fitch blant annet budsjettforhandlinger og et amerikansk gjeldstak som flere ganger har vært nær ved å bli brutt.

Til tross for enigheten om å heve gjeldstaket tidligere i sommer, har det vært en forverring av standarden på hvordan budsjett og gjeldsutfordringer skal styres gjennom de siste 20 årene, samt begrenset fremgang med å håndtere økende velferdsutgifter, mener Fitch-analytikerne.

USAs gjeld vil nå 118 prosent av amerikansk økonomi (bnp) innen 2025, mener byrået. Det vil være mer enn to og en halv ganger høyere enn medianen på 39 prosent hos andre AAA-stater.

SEB-analytiker Thomas Eitzen sier nedgraderingen er et varsko til de amerikanske politikerne.

– Det er lite dramatikk, men en langfinger til politikerne i USA. Landet har ikke fått bedre eller dårligere råd, men politikere som stikker pinner i hjulene på hverandre, som man så med gjeldstaket i juni, sier Eitzen til DN.

Han sier at det ikke er store endringer i betalingsevnen til USA. Selv om løpetiden på amerikanske statsobligasjoner er relativt korte, og USA må refinansiere mye gjeld på et tidspunkt hvor renten er over fem prosent, er han ikke bekymret.

– USA kommer til å få høyere renteutgifter, men det vil inflasjonen spise opp litt av – det i seg selv er ikke et kjempestort problem. Dette er mer et varsko til politikerne, uansett hvor god eller dårlig råd dere har, viste dere liten vilje til å betale, legger han til.

Eitzen tror ikke nedgraderingen vil føre til store reaksjoner i markedet.

– Fitch nedgraderer USAs kredittvurdering, og morsomt nok stiger kursene på de amerikanske statsobligasjonene. Det er jo kontra intuitivt, i min bok betyr ikke det at dette er sett på som et problem i dag, sier Eitzen.

Forsvarer nedgraderingen

Investeringsdirektør Pål Ringholm i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet mener det er helt innenfor å nedgradere USA.

– Selvfølgelig er det helt fair. Kunne den amerikanske finansielle situasjonen vært bedre? Svaret er ja, betydelig. Feilen er vel at Fitch ikke nedgraderte for lenge siden, sier han.

– Dobbel A er veldig sterk rating, men skal du ha trippel A skal du være bortimot perfekt, sier investeringsdirektør Pål Ringholm. (Foto: Per Thrana) Mer...

Fitch-kuttet kommer 12 år etter at S&P Global Ratings jekket USA et hakk ned fra topprating. Nå er Moody's det eneste kredittvurderingsbyrået som har en topprating på amerikansk økonomi.

Ringholm poengterer at USA har kjørt på med budsjettunderskudd i gode tider og en stadig økende statsgjeld, men minner om at landet er i en fortreffelig økonomisk situasjon på veldig mange parametere og ikke minst at de har verdensvalutaen.

– Har du den, kan du øke gjelden i flere tiår til. Dobbel A er veldig sterk rating, men skal du ha trippel A skal du være bortimot perfekt, sier han.

At nedgraderingen vil prege markedet i særlig stor grad har han lite tro på.

– Jeg tipper de rister det av seg. Det er ikke dette som styrer inntjeningen på selskapene. Det er ikke dette som påvirker realøkonomien fremover, sier Ringholm, som påpeker at Fitch er det minste av de tre store ratingbyråene i verden.

– Det tredje største ratingbyrået kommer 12 år etter frem til samme konklusjon som S&P gjorde i 2011. Er det dramatisk? Svaret er neppe, sier han.

Fremtidsindeksene på Wall Street peker litt ned onsdag ettermiddag.