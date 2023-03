Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er gått en knapp uke siden den største bankkollapsen i USA siden finanskrisen ble et faktum, da Silicon Valley Bank (SVB) havnet i offentlig administrasjon fredag kveld norsk tid.

Det amerikanske banksikringsfondet (FIDC) tok kontroll over 200 milliarder dollar i kundeinnskudd i nisjebanken som hovedsakelig hadde tek- og oppstartsselskaper på kundelisten. Andre støttetiltak for å verne om kunders innskudd ble også vedtatt, mens aksjonærer og visse långivere satt igjen på store tap.

I etterdønningene på starten av inneværende uke var det kraftige bevegelser i både aksje- og rentemarkedet. Usikkerheten hersket om hvorvidt andre banker også kunne være i en utsatt posisjon, mens det også ble tatt veddemål på om Federal Reserve muligens ville la styringsrenten være i fred på neste ukes møte – etter flere måneder med nærmest skråsikkerhet om en renteheving på 0,25 prosentpoeng.

For SVB og morselskapet er situasjonen fortsatt usikker, og flere kreditorer tar nå til orde for et salg av eiendeler, skriver Wall Street Journal.

Gribbene sirkler

Ifølge avisens kilder har en gruppe bestående av Centerbridge Partners, Davidson Kempner Capital Management og Pimco gått sammen for å forberede mulighetene for en mulig konkurs.

Flere av disse hadde kjøpt obligasjoner utstedt fra morselskapet SVB Financial Group i løpet av forrige uke, og sitter nå på en betydelig andel av SVBs utstedte obligasjoner.

Spesifikt ønsker gruppen at morselskapet skal begjære en konkurs og deretter selge unna de ikke-bankrelaterte virksomhetene i en rettsprosess. Det kan blant annet innebære SVB Capital, kapitalforvaltningsvirksomheten med 9,5 milliarder dollar under forvaltning, skriver WSJ.

Et slikt salg vil ikke være helt ulikt hva Lehman Brothers gjorde i 2008, da investment banking-virksomheten ble solgt til Barclays.

Samtidig er det flere PE-fond som sikler på utlånsporteføljen til den nå kollapsede bank-virksomheten. Ifølge Financial Times skal Blackstone, Apollo, KKR, Ares og Carlyle være blant de som ser på muligheten for å snappe opp eiendeler til en billig penge.

Det er fortsatt uklart hva som skjer med SVB, fem dager etter kollapsen. FDIC og dets rådgivere vurderer fortsatt et salg av banken, etter mislykkede forsøk gjennom helgen.

Wall Street Journal meldte også tirsdag at Federal Reserve vurderer strengere regler for mellomstore banker, blant annet en innstramning av kapital- og likviditetskrav.

Økt tro på renteheving – igjen

I etterkant av kollapsen var det tilløp til fullstendig panikk i rentemarkedet. Den toårige amerikanske statsrenten falt et helt prosentpoeng bare på noen dager, med en forventning om at Fed muligens ville la styringsrenten være på møtet neste uke.

Toårsrenten er svært sensitiv for kortsiktige forventninger til den amerikanske styringsrenten, og ligger onsdag morgen igjen på 4,3 prosent. Tiårsrenten har også steget 3,67 prosent.

Ifølge CMEs Fedwatch Tool, som sier noe om markedets forventning til styringsrenten, er det igjen stor sannsynlighetsovervekt for at Fed øker renten med 0,25 prosentpoeng neste uke.

To andre

I tillegg til SVB smalt det også i to andre nisjebanker den siste uken.

Først var det Silvergate, en krypto-rettet nisjebank, og deretter Signature Bank. Sistnevnte havnet i under offentlig administrasjon søndag kveld.

Samtidig lanserte den amerikanske sentralbanken, finansdepartementet og banksikringsfondet krisetiltak for å hindre en vidtomspennende bankkrise. Myndighetene vil stille som garantister for alt av kundeinnskudd i kriserammede banker, i tillegg til å la alle banker låne så mye penger de vil for å kunne dekke alle krav fra kunder om å ta ut penger.

Markedet svarte med å lete med lykt og lupe hos andre banker og finansinstitusjoner. Mandag krakket den mindre regionalbanken First Republic over 60 prosent, men steg tirsdag godt over 50 prosent igjen.

I etterdønningene av SVBs kollaps har Bloomberg skrevet om at blant annet Bank of America har fått 15 milliarder dollar i nye innskudd bare på noen få dager, ifølge ikke-navngitte kilder. Andre storbanker, som JP Morgan Chase, Citi og Wells Fargo har også fått inn milliarder i nye innskudd, men disse har ikke gått ut med tallene offentlig.

