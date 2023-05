Artikkelen fortsetter under annonsen

Knappe tre uker etter at det amerikanske Finanstilsynet, Securities and Exchange Commission (SEC), meddelte at det sprengte tidligere rekorder for å belønne en varsler, skriver Wall Street Journal at tipsene var avgjørende for å få telekomselskapet Ericsson dømt for korrupsjon.

SECs belønning var på hele 279 millioner dollar, tilsvarende knappe tre milliarder kroner, og SEC argumenterte for at tipset førte til en vellykket etterforskning. Saken førte til at Ericsson i 2019 betalte 1,1 milliarder dollar i et oppgjør med amerikanske myndigheter, samt 207 millioner dollar i mars.

Korrupsjonssak

Ericsson var anklaget for å ha bestukket seg til vinnende kontrakter i fem land, henholdsvis Djibouti, Kina, Vietnam, Kuwait og Indonesia, mellom 2000 og 2016.

Ericssons datterselskap i Egypt erkjente straffeskyld i det amerikanske rettsvesenet, og ifølge Wall Street Journal skal SEC ha anklaget Ericsson for å ha vunnet kontrakter til en verdi av 427 dollar gjennom bestikkelser i Saudi Arabia, Kina og Djibouti.

Wall Street Journal skriver at hverken Ericsson eller SEC vil kommentere saken. I utgangspunktet vil ikke SEC avsløre hvem varsleren er for å beskytte vedkommende.

Totalt skal tre varslere ha kommet med tips om Ericssons korrupsjon, men kun én av disse ble belønnet med en utbetaling. Ifølge Financial Times var de to andre tipsene for vage for at SEC fikk nytte av dem.

Med utbetalingen på 279 millioner dollar sprengte SEC den forrige utbetalingen på 114 millioner dollar.

– Størrelsen på belønningen – den høyeste i vårt programs historie – skal ikke bare gi incentiver til varslere om å komme med korrekt informasjon om potensielle brudd på verdipapirlovverk, men beløpet skal også reflektere den enorme suksessen vi har hatt med vårt program, uttalte Gurbir S. Grewal, direktør for SECs etterforskning, i en pressemelding for snart tre uker siden.

Utbetaling fra definert fond

SEC opplyste da at varsleren assisterte etterforskningen ved flere anledninger og at denne bistanden var kritisk for at ugjerningene ble avdekket. Riktignok var det ikke slik at SEC satte i gang undersøkelser basert på tipsene, men at varsleren bidro til at sakens omfang økte.

Det amerikanske finanstilsynet har satt opp et eget fond for å belønne tipsere. Der heter det seg at tipsene må føre til avsløringer som omfatter mer enn én million dollar, og at avlønningen kan være på mellom ti og 30 prosent av de innbetalte bøtene.

SEC skal ha betalt ut omkring én milliard dollar i belønning til varslere siden programmet startet opp i 2011.

