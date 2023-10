Artikkelen fortsetter under annonsen

På forhånd var det ventet at totalinflasjonen (kpi) ville ende på 3,6 prosent på årsbasis, og den underliggende inflasjonen ville ende på 4,1 prosent på årsbasis i september, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Fasiten viser en totalinflasjon på 3,7 prosent, og en kjerneinflasjon på 4,1 prosent på årsbasis i september. Det er nær uendret fra måneden før.

I det amerikanske aksjemarkedet går det rolig for seg etter tallslippet. De tre nøkkelindeksene i USA åpner slik:

S&P 500 stiger 0,12 prosent.

Nasdaq Composite stiger 0,71 prosent.

Dow Jones stiger 0,15 prosent.

– Absolutt ikke avgjort

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capitals sier det fortsatt er usikkerhet rundt rentetoppen i USA, men dagens tall gir støtte til den er her.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken (Foto: Fartein Rudjord) Mer...

– Fed kan ha nådd rentetoppen, men det er absolutt ikke avgjort. Flere Fed-representanter har nylig snakket ned renteforventningene, det kunne vi også lese i gårsdagens rentereferat, sier Hov.

Rentereferat viste tydelig at sentralbanken er usikre på veien videre. I forkant av rettsreferatet falt også de lange rentene en god del, fra svært høye nivåer.

– Det gjør en del av innstrammingsjobben for Fed, og derfor toner det ned behovet for øke styringsrenten, sier Hov.

Like etter inflasjonstallene ble publisert steg toårige statsrenter signifikant, med syv-åtte basispunkter.

– Markedet håpet nok på et lavere tall, og dermed en litt bedre bekreftelse på at prisveksten er mer på vei ned, sier Hov.

Høyeste rente på 22 år

USAs sentralbanksjef Jerome Powell og hans kolleger i Fed har hevet renten til det høyeste nivået på 22 år i kampen mot inflasjonen. I skrivende stund ligger styringsrenten i intervallet 5,25-5,5 prosent.

Onsdag kveld ble referatet fra det september-møtet publisert, og Fed er klare i talen: «Renten må forbli høy frem til de er sikre på at inflasjonen er på vei tilbake til målet på to prosent». Sentralbanken er derimot mer usikker på om det blir nødvendig med en ny renteheving eller ei.

Mesteparten av medlemmene vurderte det slik at enda en økning i styringsrenten på et av de neste møtene vil være naturlig, mens et mindretall vurderte det sannsynlig at ingen flere hevinger vil være nødvendig, ifølge referatet.

Markedet er også i tvil om det kommer en renteheving til på en av de to gjenværende rentemøtene i 2023.

Oljeprisen kan drive inflasjonen opp

Den største dreiningen den siste tiden har vært at Fed åpner for færre rentekutt neste år for å nå målet om to prosent inflasjon.

Det er særlig oppgangen i oljeprisen, og dermed høyere bensinpriser, som for tiden skaper noe mer uro og usikkerhet rundt inflasjonsutsiktene fremover. Sommerens oljerally har fortsatt utover høsten, og prisen på nordsjøoljen er i dag 15 prosent høyere enn ved utgangen av juni.

Den amerikanske sentralbanken har det siste halvannet året satt opp styringsrentene i et voldsomt tempo, og Feds uttalelser om «higher for longer» har ført til at markedet har sendt de lange rentene oppover.

For to år siden lå renten på amerikanske tiårs statsobligasjoner på 1,6 prosent. I dag ligger den på 4,6 prosent.

