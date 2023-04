Artikkelen fortsetter under annonsen

En gang i januar hadde Federal Reserve-sjef Jerome Powell en videosamtale med det han trodde var Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy.

I samtalen, som er blitt vist på russisk fjernsyn og gjengitt av Bloomberg, svarer Powell på spørsmål om alt fra utsiktene til inflasjonen og på spørsmål om den russiske sentralbanken.

Nå viser viser det seg imidlertid at det slettes ikke var Zelenskiy i andre enden av videoen. Federal Reserve bekrefter at samtalen fant sted.

– Powell hadde i januar en samtale med noen som utga seg for å være den ukrainske presidenten. Det var en vennlig samtale i en kontekst som handlet om vår støtte til det ukrainske folk. Ingen sensitiv eller hemmelig informasjon ble diskutert, heter det i en uttalelse fra Fed torsdag, gjengitt av Bloomberg.

Det opplyses videre at hendelsen er blitt meldt videre til «passende myndigheter» og at sentralbanken derfor ikke har noen ytterligere kommentarer til saken. Fed la til at videoen som ble sendt på russisk tv ser ut til å være redigert og ikke kan verifiseres.

De to russerne som står bak spøken heter Vladimir Kuznetsov og Alexei Stolyarov. De er også kjent under kallenavnene Vovan og Lexus og har lokket diverse vestlige politikere ut på limpinnen de siste årene. Begge er tilhengere av Vladimir Putin.

I 2018 mistenkte britiske myndigheter at duoen stod bak en uekte samtale med Boris Johnson, som på det tidspunktet var utenriksminister i Storbritannia.

Tidligere i år utga de seg for å være Ukraina-preisdent Zelenskiy i en samtale med ECB-sjef Christine Lagarde, en samtale som blir bekreftet å ha funnet sted av Den europeiske sentralbanken.

– Presidenten gikk med på denne samtalen i god tro og for å demonstrere sin støtte til Ukraina og dets folk mot Russlands invasjon, heter det i en uttalelse fra ECB, gjengitt av Bloomberg.

Tidligere i januar snakket de også med Tysklands tidligere forbundskansler Angela Merkel der de utga seg for å være Petro Poroshenko, den tidligere presidenten i Ukraina. Ifølge AP skal Merkel ha blitt «mistenksom» under samtalen, men gikk ikke i detalj på akkurat hva.

I fjor lurte duoen den polske presidenten Andrzej Duda til å tro at han snakket med Frankrikes president Emmanuel Macron.

Den britiske avisen The Guardian omtalte i 2016 mulige bindinger Kuznetsov og Stolyarov skal ha til den russiske sikkerhetstjenesten.

