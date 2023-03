Artikkelen fortsetter under annonsen

På ukens første handelsdag åpnet de ledende børsindeksene på Wall Street pent opp, og fortsatte med nervøs handel. Slik endte det mandag kveld:

Industritunge Dow Jones steg 1,20 prosent.

Samleindeksen S&P 500 endte opp 0,89 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq sluttet opp 0,39 prosent.

Aksjekursen i kriserammede First Republic ble nesten halvert på børsen mandag etter en periode med mye bankuro både i USA, Europa og resten av verden.

Men banksektoren ellers steg i USA mandag, og spesielt mange regionalbanker gjorde det bra og hentet inn igjen noe av nedgangen fra forrige uke.

Frykten etter kollapsen i Silicon Valley Bank, som ble satt under offentlig administrasjon, smittet raskt over på flere banker forrige uke. Begge de amerikanske bankene Sillicon Valley Bank og Signature Bank har i løpet av én uke lukket dørene for godt.

Over helgen ble også den sveitsiske storbanken kjøpt opp av rivalen UBS for 3,25 milliarder dollar. Da ble det også klart at obligasjonseiere i Credit Suisse vil tape om lag 185 milliarder norske kroner etter at den skandalerammede banken søndag ble solgt til rivalen UBS.

Kriseprat om First Republic

Uroen som har spredd seg over markedet den siste uken, ser fortsatt ut til å påvirke banksektoren.

Den amerikanske banken First Republic falt med 47,2 prosent mandag, etter at kredittvurderingsbyrået S&P 500 har nedgradert banken fra BB+ til B+. Aksjefallet kommer på toppen av av forrige ukes nedtur på mer enn 71 prosent. Aksjen hentet seg litt inn igjen utover ettermiddagen og var klokken 18 ned cirka 30 prosent

Benkveteranen Jamie Dimon, nå toppsjef i JPMorgan Chase & Co., leder nå en gruppe bestående av toppsjefene i de største amerikanske bankene som diskuterer tiltak for å stabilisere First Republic Bank.

Jamie Dimon, toppsjef i JPMorgan Chase & Co., har overlevd flere bankkriser.

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg og andre amerikanske medier skal samtalene være helt i innledningsfasen, men dreie seg om banksektoren kan gjøre noe for å styrke First Republics kapitalbase. Et annet forslag som skal ligge på bordet er om andre banker skal gå direkte inn og investere i First Republic, for eksempel gjennom å kjøpe aksjer.

Sist uke gikk 11 av de største bankene i USA sammen om å sette inn 30 milliarder dollar i innskudd i First Republic, i håp om at dette skulle gjenopprette tilliten til banken, og i ytterste konsekvens til hele banksektoren. Et alternativ nå skal også være å konvertere disse innskuddene til aksjer i banken gjennom en kapitalutvidelse.

Venter ny rentebeskjed

Denne uken er det ventet ny rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken (Fed) på onsdag. For knappe tre uker siden priset markedet inn en dobbel renteheving, men siden bankuroen inntraff har markedet spriket i forventningene.

Mye har endret seg siden sentralbanksjefen Jerome Powell talte til Senatets bankkomité, den 7. mars, som utløste et lite rentesjokk i markedet. Powell bekreftet at det trolig vil bli behov for kraftigere rentehevinger enn sentralbanken signaliserte i desember. Dette begrunnet han med at det i mellomtiden har kommet en rekke sterke nøkkeltall, blant annet høyere enn ventet inflasjon samt kraftig jobbvekst og fallende arbeidsledighet i januar.

– De seneste økonomiske dataene har vært sterkere enn ventet, noe som tyder på at rentetoppen sannsynligvis vil bli høyere enn tidligere ventet, sa Powell.

Sjokkbølgene som har gått gjennom verdens finansmarkeder har ført til enorm usikkerhet rundt veien videre. I skrivende stund spår markedet fortsatt med god sannsynlighet en renteheving på 0,25 prosentpoeng, selv om sjansen til at renten blir liggende uendret har økt de siste dagene.