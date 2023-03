Artikkelen fortsetter under annonsen

Den amerikanske presidenten snakker mandag etter at Silicon Valley Bank (SVB) kollapset rett før helgen. Han sier amerikanske myndigheter, sentralbanken og reguleringsmyndigheter har handlet raskt og nå har tatt full kontroll over SVB og Signature Bank, en bank som blant annet spesialiserer seg på krypto.

Hensikten med Bidens korte tale mandag morgen amerikansk tid er å vinne tillit til banksektoren før markedene i USA åpner.

Han sier alle ansvarlige for bankkrisen skal stilles til ansvar.

– Alle banksjefene får sparken, sier Biden.

Biden forsikrer om at alle innskyternes penger er trygge og dekkes av bankenes forsikringsordninger.

– Ingen tap skal dekkes inn av skattebetalerne, sier Biden.

Presidenten sier innskyterne i de rammede bankene alt i dag vil ha full tilgang til alle sine penger. For SVB gjelder dette i stor grad oppstartsselskaper innen teksektoren, som banken hadde spesialisert seg på.

Biden sier ingen innskytere i noen amerikanske banker bør være redde for pengene sine. Uttalelsene fra presidenten skal sikre tilliten til banksektoren og forhindre et såkalt «bankrun», altså at folk løper til bankene for å ta ut pengene sine.

Biden varsler nå strengere reguleringer av bankene i kjølvannet av denne bankkollapsen.

– Vi må unngå at dette skjer igjen med andre banker, sier Biden.

Hovedproblemet for disse bankenes problemer er særlig knyttet til amerikanske statsobligasjoner, der rentene de siste ukene og månedene har gått rett opp og økt bankenes eksponeringer.

Bank- og finansselskaper har sendt aksjer og børser verden over rett ned mandag, blant annet av frykt for smitte til andre banker. SVB har også virksomhet internasjonalt, og mandag morgen overtok den britiske storbanken hels HSBC hele SVBs britiske virksomhet for ett pund. SVB har også virksomhet i Kina, et joint venture med en kinesisk bank.

En rekke amerikanske småbanker kollapset i førhandelen på børsene mandag, og First Republic Bank kollapset hele 65 prosent da den ordinære handelen på børsen åpnet. Problemer for amerikanske banker vil også påvirke makroøkonomien, og problemer i verdens ledende økonomi vil ugjenkallelig også ramme hele verdensøkonomien.

Blant taperne er det svenske pensjonsfondet Alecta, som har aksjer i både SVB, Signature Bank og First Republic Bank. Kollapsen i aksjekursene har kostet Alecta flere milliarder kroner, ifølge avisen Dagens Industri.

De amerikanske børsene åpner mandag rett ned, de ledende børsindeksene er ned knapt én prosent rett etter åpning. Til sammenligning faller ledende europeiske børser rundt tre prosent, mens Oslo Børs er ned 3,5 prosent.