Den norske kronen svekker seg mot både den amerikanske dollaren og euroen onsdag, etter at Norges Bank kunngjorde at kronesalgene i juni vil være på 1,3 milliarder per dag.

Én dollar koster i skrivende stund 11,27 kroner, mens euroen ligger på rett over 12 kroner. Ett britisk pund koster 13,93 kroner.

Oljeprisen har falt nesten fem prosent så langt denne uken og ligger på rundt 73,4 dollar per fat.

Kronen ligger på rekordsvake nivåer og har svekket betydelig mot alle de tre ovennevnte valutaene siden før jul i fjor.

Sprik i forventningene

Før Norges Bank offentliggjør valutatransaksjonene for neste måned var det sprik blant meglerhusenes forventninger, skriver TDN Direkt. Sjeføkonom Erica Dalstø i SEB ventet et kronesalg i samme tempo som i mai, 1,4 milliarder per dag.

– Det er langt fra bare valutakjøpene som har drevet kronenedgangen. Norges Banks relativt forsiktige tilnærming til å bekjempe inflasjonen, lavere gasspriser, risiko for resesjon og usikre markedsutsikter har også svekket kronen. Mot slutten av året kan flere av disse underliggende faktorene snu og støtte kronen, sier hun.

Sparebank 1 Markets ventet et kutt til 1,3 milliarder kroner per dag.

– Behovet for å kjøpe valuta til Oljefondet er rundt 200 milliarder kroner mindre enn antatt i begynnelsen av året, eller nær én milliard per dag i gjennomsnitt, het det i en analyse.

Meglerhuset la til at lavere skattebetalinger fra oljeselskapene i andre halvår av 2022 reduserer kronekjøp, samtidig som Norges Bank selger mindre, slik at balansen i kronemarkedet ikke endres mye.

DNB Markets ventet et kutt til 1,2 milliarder per dag, mens Handelsbanken Capital Markets ventet uendrede valutatransaksjoner fra mai. Sistnevnte slrev i en morgenrapport at flere forhold tynger kronen om dagen.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

– Dermed kommer vi ikke unna det faktum at den svake kronen bidrar signifikant til å trekke opp renteutsiktene her hjemme. I skrivende stund er markedet på vippen mot en styringsrentetopp på hele fire prosent til høsten, skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Kronen har svekket seg mer enn 20 prosent mot euro og 16 prosent mot dollaren det siste året. Flere har pekt på Norges Banks kronesalg som en bidragsyter til kronesvekkelsen.

Reprising av renter

Det er blitt pekt på flere grunner til kronesvekkelsen det siste året, blant annet rentedifferansen mellom Norge og handelspartnere, men også en reprising av renter de siste ukene.

– Det har alltid vært kjempeviktig, men gitt at kronen nå egentlig er blant de valutaene som har lavest rente, så har det gitt en litt annen dynamikk når vi tenker på endring i risikosentimentet. Kronesvekkelsen vi har sett de siste ukene har kommet til tross for aksjemarkedsoppgang. Det tror jeg vi må legge litt på at kronen er blitt en lavrentevaluta, sa DNB Markets' valutastrateg Magne Østnor tidligere i uken.

En valutaoversikt Bloomberg har over såkalte «expanded majors», et utvidet utvalg av 31 store valutaer, viser at kronen har svekket seg mot alle, med to unntak: argentinske pesos og sørafrikanske rand.

